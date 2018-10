Trzy marki Multi Ice na Targach Franczyzy w Warszawie

Targi potrwają od 18 do 20 października i tradycyjnie odbędą się w Pałacu Kultury w Warszawie. Uważane są za największe tego typu biznesowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej i drugie w Europie (po targach w Paryżu). Podczas tegorocznej edycji zaprezentowanych zostanie ponad 200 pomysłów na biznes pod znaną marką. Organizatorzy szacują, że większa niż rok temu liczba wystawców przyciągnie też więcej potencjalnych franczyzobiorców. Ma być ich około 8 tysięcy.



- Nie mogło nas więc na Targach Franczyzy zabraknąć. W takich miejscach zawiera się nowe kontakty, pozyskuje partnerów, słowem robi się biznes. Zainteresowani franczyzobiorcy mogą dopytać o szczegóły uruchomienia lodziarni pod jednym z naszych szyldów – mówi Artur Kaczyński, reprezentujący firmę Muli Ice.



Targi Franczyzy skierowane są do przedsiębiorców oraz osób, które planują założyć własną działalność i poszukują sprawdzonych pomysłów na biznes. Mogą oni w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami różnych firm franczyzowych z Polski i z zagranicy, poznać zasady inwestycji i reguły współpracy licencjackiej z daną marką.



- W tym roku zaprezentujemy nasz nowy koncept LodyPRL, który jednak nie jest typową franczyzą – dodaje Artur Kaczyński. - Rozbudowując sieć na zasadzie licencjonowanych lokali, proponując jednolite menu i branding, rezygnujemy z podpisywania wieloletnich, wiążących umów z partnerami. To oni sami decydują na jakim poziomie i w jakim zakresie chcą z nami współpracować. Dajemy im do wyboru trzy opcje: ludową, robotniczą i kapitalistyczną, każda o innym stopniu zaangażowania. Mogą też wprowadzić LodyPRL, tylko jako wzbogacenie swojej dotychczasowej oferty. To koncepcja kooperacji licencyjnej, która pozostawia franczyzobiorcom więcej wolności i samodzielności. Po pierwszym sezonie możemy powiedzieć, że trafiliśmy w punkt. Sprzedawaliśmy LodyPRL w ponad 50 lodziarniach i jest wielu nowych chętnych.



Muli Ice zaprezentuje na targach również „u Lodziarzy” Wytwórnię Lodów Polskich i LodyBonano. Wytwórnia to jedna z pierwszych sieci lodziarni rzemieślniczych w kraju, odwołująca się do rodzimych tradycji i polskich smaków. Proponuje lody bazujące na wyselekcjonowanych składnikach. Duże znaczenie przykłada do estetyki serwisu i designu lodziarni. Oferuje cztery modele współpracy: rikszę, lokal, w którym prowadzona jest tylko sprzedaż lodów, wyspę w centrum handlowym i opcję najbardziej rozbudowaną - lodziarnię połączoną z pracownią. W Polsce pod szyldem „u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich działa blisko 90 lokali.



LodyBonano to największa sieć franczyzowych lodziarni w Polsce, licząca 270 lokali. Wprowadziła na krajowy rynek amerykańskiego świderka, który jest jej najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się produktem w branży lodowej. Obecnie występuje w wielu różnych odmianach smakowych i cieszy się niesłabnącym powodzeniem konsumentów.



Podczas tegorocznej imprezy branża spożywcza tradycyjnie będzie najliczniej reprezentowana. Sektor gastronomiczny od lat jest targowym numerem jeden jeśli chodzi o koncepty franczyzowe. Według „Raportu o franczyzie w Polsce” z 2018 roku, obecnie spośród 1200 marek licencyjnych, 222 to marki gastronomiczne.



Targi mają już 16-letnią historię i cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. W tym roku, 18-19 października (czwartek i piątek), organizatorzy zapraszają zwiedzających w godzinach 10-17, zaś 20 października w sobotę w godzinach 10 -15. Bilety w cenie 30 zł, można kupić w kasach przed wejściem.