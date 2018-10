Na nartach po angielsku

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Tak więc rodzice miłośników białego szaleństwa już teraz powinni zdecydować gdzie wyślą swoje pociechy. Białostocka Szkoła Języków obcych właśnie rozpoczęła zapisy na obóz w nietuzinkowym i bardzo urokliwym miejscu, we włoskich Dolomitach.



Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 12 – 19 lat. Połączenie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z utrwalaniem języka angielskiego to doskonały pomysł na zimowy wypoczynek. Ci, którzy uczestniczyli w takich obozach w latach ubiegłych wiedzą to doskonale i namawiają innych do skorzystania z propozycji szkoły ABC. Wśród nich jest Filip, który szusował na nartach w ubiegłym roku.



- To było wspaniałe przeżycie. Z jednej strony aktywnie spędziłem czas, z drugiej podszkoliłem swój angielski. Przydał się on wielu prozaicznych sytuacjach. Bardzo podobało mi się to, że samodzielnie mogliśmy organizować zajęcia i nikt niczego nam nie narzucał. Obóz narciarski to dużo lepsza alternatywa niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem – mówi Filip.



Jedyny organizowany przez szkołę turnus zaczyna się 25 stycznia i potrwa do 3 lutego.



- Val di Sole to region narciarski leżący w samym sercu Dolomitów - prawdziwy raj dla amatorów wyjątkowo pięknych, zapierających dech w piersiach alpejskich widoków. Wymarzone miejsce na zimowy wypoczynek, ale to też doskonały klimat do podszlifowania języka angielskiego. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Ilość miejsc ograniczona – mówi Katarzyna Łapińska, dyrektor ABC SJO.



Rezerwacje są możliwe pod numerem telefonu: 503 370 558, a szczegóły znajdują się na stronie internetowej : http://abcszkola.pl/