TaniaKsiazka.pl najlepsza w rankingu Ceneo

Ranking Ceneo.pl jest jednym z najbardziej miarodajnych i wiarygodnych plebiscytów popularności internetowych sklepów w Polsce. Ma też już swoją historię i prestiż. 18 października 2018 roku w Warszawie podczas gali Retail Channels, po raz dziewiąty wręczono nagrody Zaufanych Sklepów, uważane za polskie Oskary w branży e-commerce.



W konkursie wzięło udział ponad 4 500 firm sprzedających w sieci. W 14 różnych kategoriach wyróżniono 42 najlepsze sklepy internetowe w Polsce. Nagrody po raz kolejny pojadą m.in. do Białegostoku, gdzie działa jedna z najpopularniejszych w kraju e-księgarni - TaniaKsiazka.pl.



- Jesteśmy szczęśliwi i przepełnia nas duma, że tym razem udało nam się zdobyć tę najważniejszą nagrodę „Wybór użytkowników”. To wyróżnienie jest wyjątkowe, ponieważ werdykt został wydany przez najsurowsze jury - klientów. Jest więc wyrazem ich zaufania i docenienia naszych starań o to, by księgarnia była przyjazna, pracowała szybko i sprawnie – mówi Łukasz Kierus, założyciel księgarni TaniaKsiazka.pl.



Nagrodę w imieniu firmy odebrał w Warszawie Adam Guz, dyrektor finansowy TaniaKsiazka.pl.



- Czuję się nieco niezręcznie odbierając tę nagrodę w pojedynkę, ponieważ na scenie, obok mnie powinno znaleźć się miejsce dla ponad setki wspaniałych osób – członków naszego zespołu, bez których tego sukcesu by po prostu nie było – mówił po wczorajszej gali. - Każdy z nich ma istotny wkład w pozycję, którą zajmujemy – od każdego z nich zależy to jak nas oceniają klienci i rynek – od IT, poprzez osoby zajmujące się kompletowaniem zamówień, po dział sprzedaży, marketingu i finanse. To nagroda, którą dedykuję każdemu z nich z osobna, i korzystając z okazji, chciałbym im serdecznie podziękować.



Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie ponad trzech milionów ankiet Programu Zaufanych Opinii, wypełnianych w ciągu całego roku przez klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym. Przy ocenie brano pod uwagę liczbę opinii, średnią uzyskanych ocen (min. 4,5 gwiazdki), ilość opinii pozytywnych (min. 90%), udział opinii zablokowanych za nadużycia (nie więcej niż 10 proc.) oraz pozytywną weryfikację w testach poprawności instalacji skryptów.



- Opinie to jeden z kluczowych elementów przy podejmowaniu decyzji zakupowych – podkreśla Marcin Łachajczyk, prezes Ceneo.pl. - Od 9 lat na tej podstawie razem z naszymi użytkownikami tworzymy unikatowy ranking Zaufanych Sklepów. Jego wyjątkowość polega na tym, że oceny są wystawiane dopiero po sfinalizowanym zakupie. Nasz ranking jest bezkonkurencyjny, bo tworzony na podstawie milionów ankiet.



W ubiegłym roku podczas gali rozdania nagród Ceneo.pl księgarnia TaniaKsiazka.pl była oklaskiwana dwukrotnie. Zdobyła II miejsce w kategorii „Wybór Użytkownika”. To najbardziej pożądane przez internetowych sprzedawców wyróżnienie, ponieważ zwycięzców wskazują tutaj bezpośrednio sami klienci. Uplasowała się też na drugiej pozycji w kategorii „Multimedia”.



Nagrody Ceneo.pl to kolejne laury, które odebrała w tym roku TaniaKsiązka.pl. Firma okazała się m.in. bezkonkurencyjna w rankingu „Koszyk Roku 2018”, co dowodzi, że czołowa polska księgarnia internetowa, wywodząca się z Podlasia, jest - zdaniem ekspertów - najbardziej przyjaznym dla użytkowników e-sklepem w naszym kraju. Za sobą pozostawiła takie sklepy jak: mediamarkt.pl, wittchen.pl, saturn.pl, mall.pl czy eobuwie.com.pl.