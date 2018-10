TaniaKsiazka.pl na Targach Książki w Krakowie. Informacja prasowa

Krakowskie tragi, jedne z najważniejszych w kraju, potrwają od 25 do 28 października. Odbędą się w hali EXPO Kraków. Zaprezentuje się na nich ponad 600 wystawców z 20 krajów. Tegorocznym gościem honorowym będzie Szwecja. Organizatorzy przygotowali cały blok imprez promujących literaturę skandynawską. Można się więc spodziewać premier bestsellerowych szwedzkich kryminałów, które wyrobiły sobie markę na całym świecie. Na tragi zaproszonych zostało wielu szwedzkich psiarzy m.in. Martin Erikson, twórca serii kryminalnej o behawioryście Aleksie Kingu, czy Martin Widmark, który napisał cykl opowieści detektywistycznych dla dzieci, przetłumaczonych także na język polski.

W EXPO pojawi się blisko 700 autorów, wśród nich takie nazwiska jak Katarzyna Bonda, Jan Tomasz Gross, Adam Wajrak, Hanna Krall, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, a nawet Kuba Wojewódzki i Katarzyna Nosowska. Cztery targowe dni wypełnione będą spotkaniami z ludźmi literatury i ekspertami z branży, dyskusjami na temat książek, warsztatami oraz projekcjami filmów. W programie wydarzeń towarzyszących zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych. W Dziecięcej Strefie Warsztatowej mali czytelnicy będą uczyć się np. pisać wiersze. Mogą też zapisać się na warsztaty literackie, plastyczne czy ortograficzne oraz spotkania z ulubionymi autorami, m.in. Joanną Olech, Grzegorzem Kasdepke, Agnieszką Tyszką.



Hasłem przewodnim tegorocznych targów jest cytat Arturo Perez Reverte, który w „Królowej Południa” napisał, że „książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę”. W dobie informacji cyfrowej słowa te zyskują nowe znaczenie. Coraz częściej podróżnicy wędrują internetowymi ścieżkami, także w poszukiwaniu nowych, literackich doznań. Stąd popularność e-księgarni, internetowych przewodników po świecie książek i blogów o literaturze. Autorzy piszący o nowościach wydawniczych i literackich fascynacjach na portalu TaniaKsiazka.pl tworzą jedną z takich „uliczek”. Wypracowali sobie już markę w sieci i zyskali grono fanów. Jeśli ktoś czytał ich teksty w internecie i mu się spodobały, będzie miał okazję spotkać się z nimi w realu na targach w Krakowie.

- Spora grupa czytelników z niecierpliwością czeka na każdy wysłany przez nas newsletter autorstwa Wojtka Karolczuka, który pisze o książkach pomysłowo i z humorem. Profil książkoholiczki Agnieszki Jarosławskiej, przygotowującej dla nas recenzje, obserwuje na Instagramie blisko trzy tysiące osób – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik ds. marketingu i reklamy w TaniaKsiazka.pl - Także dzięki nim, wokół naszej księgarni wytworzył się dobry klimat i chodzi nie tylko o to, że mamy nowości w dobrych cenach, a książki dochodzą na czas, ale o sposób w jaki traktujemy czytelnictwo i czytelników. Tak, tworzymy coś w rodzaju elitarnego klubu, dla którego pojawienie się długo wyczekiwanej książki jest prawdziwym wydarzeniem i potrafimy na ten temat prowadzić długie dyskusje, a nierzadko i spory.



Na stoisku TaniaKasiazka.pl (na targowej mapie adres - C73) można będzie nabyć najbardziej gorące tytuły, jakie ukazały się w ostatnich miesiącach. Będą tam także najnowsze powieści autorów, którzy zostali zaproszeni na targi w charakterze gwiazd literatury. Księgarnia nie zapomina o najmłodszych czytelnikach. Książki dla dzieci kupić będzie można w promocyjnych cenach. Do zakupów powyżej kwoty 100 zł każdy odwiedzający targi dostanie „tanioksiążkową” bawełnianą torbę. Jeśli kupi książki za więcej niż 69 zł otrzyma firmowy kubek. Obydwa gadżety z racji swojego niebanalnego designu, często są przedmiotem pożądania klientów.