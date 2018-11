Tydzień Świadomości Niepłodności w białostockiej Artemidzie

- W związku z 40. urodzinami Louise Brown, pierwszego dziecka urodzonego dzięki in vitro, tegoroczna kampania prowadzona będzie pod hasłem #HappyBirthday. Naszą intencją jest zwrócenie uwagi, że wiele osób doświadczających niepłodnością nie ma możliwości świętowania urodzin swoich dzieci i że tylko powszechny dostęp do skutecznego i refundowanego leczenia może to zmienić - mówi Marta Górna, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Nasz Bocian.

Inicjatywę w pełni popierają lekarze z białostockiej kliniki leczenia niepłodności Artemida.

- Niepłodność jest to choroba, która dotyka coraz więcej par, jednak jest to wciąż temat na tyle wstydliwy, że pacjenci się do tego nie przyznają, a co za tym idzie pozbawiają się dostępu do skutecznych metod leczenia. Tylko w Polsce ten problem dotyczy jednej na pięć par, boryka się z nim aż 25 milionów obywateli Unii Europejskiej – mówi dr Jan Domitrz, specjalista położnictwa, ginekologii i endokrynologii w klinice Artemida i dodaje, że z roku na rok do kliniki zgłasza się coraz więcej par, które mają problem z zajściem w ciążę, a mimo to dostęp do skutecznej metody leczenia niepłodności jaką jest in vitro cały czas jest ograniczony.

Europejskie wezwanie do działania

Tegorocznym obchodom Tygodnia Świadomości Niepłodności przyświeca jeszcze jeden, bardzo ważny cel. Stowarzyszenie Nasz Bocian, i Fertility Europe, przyłączają się do „Wezwania do działania - Call to action” . To apel, który trafił do europejskich polityków, a jego sygnatariusze zobowiązali się między innymi do: uznania praw reprodukcyjnych, w tym prawa do leczenia niepłodności, jako uniwersalnego prawa w krajach Unii Europejskiej, zagwarantowania równego dostępu do bezpiecznego i skutecznego leczenia, zapewnienia finansowania leczenia niepłodności ze środków publicznych, zaangażowania organów publicznych w upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat płodności i niepłodności oraz przeprowadzenia kampanii społecznych, mających na celu wyeliminowanie stygmatyzacji niepłodności.

Dokument otrzymali również polscy europosłowie, jednak żaden z nich nie odpowiedział ani nie zadeklarował wsparcie tej cennej inicjatywy.

Tydzień Świadomości Niepłodności 2018 w Polsce

- W ramach tegorocznego Tygodnia Świadomości Niepłodności planujemy przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych. Na jej potrzeby przygotowano grafiki oraz film, przedstawiający wypowiedzi osób niepłodnych z krajów europejskich. Plakaty kampanii znajdą się również w środkach komunikacji miejskiej w siedmiu polskich miastach – mówi przedstawicielka Stowarzyszenia Nasz Bocian.

Aby dołączyć do grona podmiotów, które aktywnie wspierają Tydzień Świadomości Niepłodności nie trzeba wiele. Wystarczy śledzić aktywność w mediach społecznościowych (Facebook: @Stowarzyszenie.Nasz.Bocian Twitter: @NaszBocian Instagram: @nasz_bocian) i udostępnić na swoich stronach publikowane przez stowarzyszenie Nasz Bocian materiały kampanii, aby miały szansę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

- To naprawdę minimalne zaangażowanie, jednak wiem, że może zdziałać bardzo wiele. Nasz wspólny cel to dotarcie do świadomości jak największej ilości osób i uświadomienie im, że bezpłodność to choroba, którą współczesna medycyna jest w stanie wyleczyć, tylko potrzebujemy dostępu do skutecznych metod. Taką jest niewątpliwie zapłodnieni pozaustrojowe – mówi Jan Domitrz.

Poniżej zamieszamy linki do dwóch filmów jakie w tym tygodniu będzie udostępniać na portalach społecznościowych stowarzyszenie Nasz Bocian.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZU3tNvVulw&feature=youtu.be

- ten film dotyczy osobistych wyznań osób niepłodnych w związku z wyzwaniami z jakimi musieli się zmierzyć;

https://www.youtube.com/watch?v=LyFs8bNgaSE&feature=youtu.be

- ten film przedstawia poziom świadomości w społeczeństwie na temat niepłodności.