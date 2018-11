TaniaKsiazka.pl rozwija sieć punktów odbioru osobistego

- Niestety w sytuacji, gdy nie potrzebujemy nic ponadto, co wypatrzyliśmy na wirtualnych regałach, musimy liczyć się z doliczeniem opłaty za wysyłkę. I dla zdecydowanej większości konsumentów nie jest to nic szczególnego. To normalna praktyka, którą rozumieją i akceptują. Ale my chcemy pójść o krok dalej – mówi Łukasz Kierus, założyciel księgarni TaniaKsiazka.pl. - Postanowiliśmy bowiem dynamicznie rozwijać naszą sieć punktów odbioru osobistego, w których niezależnie od wartości zamówienia klienci mogą zawsze za darmo odbierać swoje zakupy.

Na przełomie października i listopada firma oficjalnie uruchomiła pierwszy taki punkt w Warszawie. Pierwszy – ale jak dodaje jej przedstawiciel – z pewnością nie ostatni. Punkt zlokalizowany jest na Starym Mokotowie, przy ul. J. Dąbrowskiego 20. Jest czynny od poniedziałku do piątku między 11.00 a 19.00 oraz w soboty między 10.00 a 16.00. Na miejscu nie można co prawda kupić asortymentu znajdującego się w ofercie on-line, ale można tam odebrać wszystko, co zamówimy na stronie www.TaniaKsiazka.pl

Warszawski punkt odbioru jest pierwszym w mieście, ale nie ostatnim, jakie firma planuje uruchomić w najbliższej perspektywie. - Zainteresowanie przekroczyło nasze wstępne szacunki i przewidywania. Zaledwie w ciągu kilku pierwszych dni listopada z odbioru osobistego skorzystało ponad 1000 osób. To najlepszy dowód na to, że działanie takich miejsc ma głęboki sens i warto je rozwijać w przyszłości - dodaje Łukasz Kierus.

Dotychczas zamówienia złożone w księgarni TaniaKsiazka.pl mogli odbierać osobiście w swoich miastach klienci z Białegostoku, Ełku, Suwałk oraz z Grajewa. Księgarnia, zachęcona sukcesem punktu w Warszawie, już planuje otwarcie kolejnych - m.in w Częstochowie oraz jeszcze jednego na terenie Warszawy.