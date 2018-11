Bracia Golcowie zagrają na rzecz Podlaskiego Hospicjum Dziecięcego

Golec uOrkiestra jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespołów w Polsce. Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł Golcowie - „beskidzcy górale XXI wieku”, jak pisał o nich Janusz Stokłosa - jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów.



Zespół zawojował muzyczną scenę niezwykle przebojową płytą zatytułowaną „Golec uOrkiestra 1” (1999 r.), która w oryginalny sposób połączyła elementy góralskiego folku z charakterystycznymi cechami muzyki pop, rock'n'rolla i jazzu. Jej siłą napędową okazały się wyraziste, pełne zdystansowanego humoru piosenki takie jak; „Lornetka”, „UFO” czy niezwykle elektryzująca „Crazy is my live”. Do dziś rozgrzewają rzesze fanów na każdym z koncertów.



W 2000 roku zespół potwierdził swój sukces kolejną, jeszcze bardziej przebojową płytą, noszącą tytuł „Golec uOrkiestra 2”. Osiągnęła ona status poczwórnej platyny, a jej sztandarowe „Ściernisko” przez wielu okrzyknięte zostało hymnem pokolenia nowej, odradzającej się po 1989 roku Polski. Inne przeboje to „Pędzące konie”, „Kto się ceni”.



Podczas styczniowego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej co prawda nie usłyszymy najpopularniejszych hitów braci Golców, jednak mimo wszystko zapowiada się on wyjątkowo. Polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu umuzykalnionych górali podtrzymają w naszych sercach klimat i magię świąt Bożego Narodzenia. Usłyszymy między innymi takie utwory jak: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Mizerna cicha”, „O gwiazdo betlejemska”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc” i wiele innych, które będzie można zaśpiewać wspólnie z zespołem. Nie zabranie też kolęd typowo góralskich takich jak: „Gore gwiazda”, „Oj maluśki”.



Dochód z dobroczynnego koncertu wesprze działalność Stowarzyszenia „Obok Nas”, które prowadzi Podlaskie Hospicjum Dziecięce.

- Naszym głównym celem jest wsparcie nieuleczalnie chorych dzieci i ich najbliższych w domowym hospicjum. Chcemy dać im możliwość chorowania i odchodzenia w miejscu najbardziej przyjaznym, jakim jest rodzinny dom wypełniony bezgraniczną miłością rodziców. Z wieloletniego doświadczenia wiem, że gdy w rodzinie pojawia się chore dziecko wszystko wywraca się do góry nogami, pojawia się bezradność i dlatego takie miejsca jak domowe hospicjum są w takich sytuacjach niezastąpione – mówi Arnold Sobolewski ze Stowarzyszenia „Obok nas”. - Zapraszam wszystkich na niesamowity koncert popularnych, polskich górali, bo między innymi w ten sposób można wesprzeć nasze stowarzyszenie i naszych dzielnych podopiecznych.

Warto podkreślić, że oprócz umierających dzieci, stowarzyszenie „Obok Nas” otacza opieką seniorów i małych pacjentów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz Kliniki Onkologii i Hematologii. Stowarzyszenie „Obok nas” opiekuje się także rodzinami, które spodziewają się nieuleczalnie chorego dziecka w ramach opieki perinatalnej.



Bracia Golcowie przy ulicy Odeskiej w Białymstoku wystąpią 8 stycznia. Ten niecodzienny koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. Bilety w cenie od 90 do 140 złotych można kupić w kasie Opery, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00, a także w sobotę i niedzielę w godzinach 11:30–19:00. Bilety dostępne są również na stronie internetowej bilety24.pl.