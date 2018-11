Szkoła Języków Obcych ABC wspiera Podlaskie Hospicjum Dziecięce

Hospicjum dziecięce powstało kilka miesięcy temu. Pod jego skrzydłami są już pierwsi, mali podopieczni, którzy wymagają całodobowej i kompleksowej opieki. Dzięki pomocy hospicyjnych wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów maluchy mogą przebywać we własnych domach, otoczone troską i miłością najbliższych.



To jedyne stowarzyszenie w północno – wschodniej Polsce, które poza domowym hospicjum prowadzi również Klub Seniora, otacza opieką małych pacjentów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej szpitala klinicznego. Co ważne pomoc i wsparcie znajdą również w stowarzyszeniu pary, które spodziewają się nieuleczalnie chorych dzieci. Pracownicy hospicjum peritenalnego pomogą rodzicom w tych trudnych chwilach - podczas ciąży, porodu i przygotują na bolesne pożegnanie.



Stowarzyszenie „Obok Nas” tworzą lekarze Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, duchowni z Parafii Przemienienia Pańskiego w Białymstoku, wolontariusze oraz osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie organizacji opieki i pomocy dla osób cierpiących.



- Pomoc, jaką oferujemy jest wszechstronna i kompleksowa. Naszym podopiecznym staramy się zapewniać jak najlepsze warunki i sprzęt, a to jest kosztowne. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym darczyńcom i cieszymy się, że do ich grona dołączyła Szkoła Języków Obcych – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej i prezes zarządu Stowarzyszenia „Obok Nas”.



28 listopada w klinice chirurgii została oficjalnie podpisana umowa dotycząca współpracy szkoły ABC ze stowarzyszeniem.



- Doceniam działania i pracę stowarzyszenia, które pochyla się nad bólem i cierpieniem najmłodszych, a także aktywizuje osoby starsze i samotne. Zdecydowaliśmy się wspierać te działania i przekazywać 1 procent naszego dochodu na rzecz stowarzyszenia „Obok Nas” - mówi Katarzyna Łapińska, dyrektor szkoły językowej ABC. - Ponadto na rzecz podopiecznych przekażemy również część naszego dochodu ze sprzedaży obozu narciarskiego, jaki organizujemy podczas nadchodzących ferii zimowych. Tym razem szusujemy we włoskich Dolomitach. Są jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty, bo jadąc na obóz można wesprzeć podopiecznych hospicjum.



Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 12 – 19 lat. Połączenie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z utrwalaniem języka angielskiego to doskonały pomysł na zimowy wypoczynek.