Opłatek w Podlaskim Hospicjum Dziecięcym

To czas kiedy w sposób szczególny pamiętamy o tych rodzicach, którzy doświadczyli najbardziej bolesnej straty na świecie, musieli pożegnać własne dziecko. I tak też było w niedzielę w Podlaskim Hospicjum Dziecięcym. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego uroczystą mszę świętą w intencji dzieci, które od nas odeszły odprawił arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki.



Po nabożeństwie arcybiskup poświęcił pomieszczenia Podlaskiego Hospicjum Dziecięcego, gdzie mieści się Klub Seniora, a także uczestniczył w spotkaniu opłatkowym przyjaciół hospicjum „Obok Nas”. Nie zabrakło kolęd, ciepłych i serdecznych życzeń. Byli liczni podopieczni stowarzyszenia i ich rodziny, grono wolontariuszy, darczyńców i sponsorów.



- Bardzo się cieszę, że powstało takie miejsce, które skupia osoby starsze. Tu można wspólnie spędzić czas, można pobyć z drugim człowiekiem, co dla zapomnianych niejednokrotnie seniorów jest bardzo ważne. Trzeba pamiętać, że to osoby starsze mają największy bagaż doświadczeń, że to od nich można się nauczyć najwięcej, warto z tego korzystać – mówił metropolita białostocki.



Jak twierdzą założyciele i członkowie Stowarzyszenia uroczyste poświęcenie siedziby i pomieszczeń, z których korzystają osoby w podeszłym wieku, to ukoronowanie wielomiesięcznych i trudnych działań.



- Dzięki uprzejmości parafii i księżom mamy własny kąt. Bardzo za to dziękujemy. Zajmujemy 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia wyremontowało i wyposażyło nasze Stowarzyszenie. To miejsce ma służyć głównie seniorom. Jednak trudno jest separować od siebie te grupy społeczne, które potrzebują pomocy. Dlatego też naszą dotychczasową działalność, która opiera się na opiece nad małymi, często bardzo ciężko chorymi pacjentami połączyliśmy z opieką nad osobami starszymi. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że był to doskonały pomysł, ponieważ Klub Seniora, który stworzyliśmy, codziennie odwiedza kilkadziesiąt osób – mówił prof. Wojciech Dębek, prezes Stowarzyszenia „Obok Nas”.



Stowarzyszenie „Obok Nas” powstało kilka miesięcy temu z połączenia miłości do drugiego człowieka, wrażliwości na los i potrzeby dzieci nieuleczalnie chorych oraz ich bliskich, a także osób starszych. Tworzą je lekarze Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, duchowni z Parafii Przemienienia Pańskiego w Białymstoku, wolontariusze oraz osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie organizacji opieki i pomocy dla osób cierpiących.