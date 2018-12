Kolekcja świąteczna MARAL TRENDY

Autorskie propozycje Maral Trendy jak zawsze są delikatne, skromne, a zarazem eleganckie i efektowne. Panie, które sięgną po najnowsze kreacje tej marki zarówno podczas rodzinnych spotkań, jak i sylwestrowego szaleństwa będą wyglądały olśniewająco.



Na czas świąt projektanci marki proponują wybór czerwonej, klasycznej sukienki. Może to być również luźna, jedwabna tunika (biała lub czerwona) połączona z prostymi, czarnymi spodniami.



Na balu karnawałowym można z powodzeniem wystąpić w sukni z różnobarwnych cekinów. Cekiny od kilku sezonów odgrywają niesłabnący trend w modzie, o czym projektanci marki MARAL Trendy doskonale wiedza wykorzystując je w swoich kreacjach.



- Tworząc „Christmas Time”, jak zawsze zresztą, korzystaliśmy z wysokogatunkowych tkanin: wełny, jedwabiu, bawełny w połączeniu z włoskimi, delikatnymi dodatkami. Barwy które dominują to biel, czerwień oraz beż, ale pojawia się też symbol klasyki – czyli czerń – mówi Łukasz Marchiel, współwłaściciel marki Maral Trendy.



Nową kolekcję poleca Rozalia Mancewicz, która podczas ciepłej, bożonarodzeniowej sesji wystąpiła wspólnie z mężem. Za makijaż odpowiadała Anna Tarnacka, stylistykę włosów wykonała Paulina Koronkiewicz, a autorami zdjęć są Magda i Paweł Ławreszuk.



Wszystkie kreacje dostępne są w sklepie internetowym www.maraltrendy.pl oraz w butikach POLSCYPROJEKTANCI.COM w Toruniu, Warszawie, Zakopanem. Klientki z Białegostoku mogą się wybrać do Butiku LALA Atelier.



Co ciekawe kreacje Maral Trendy podbijają również serca kobiet w Nowym Yorku. Kreacje można kupić w butiku Solo Fashion NY, również te, pochodzące z kolekcji świątecznej.



Maral Trendy to rodzinna firma, która na rynku istnieje nieprzerwanie od 25 lat. Założycielka – Alina Marchiel i jej synowie - Mariusz i Łukasz Marchiel, tworzą unikalne, damskie kreacje. To linia produktów kategorii premium, opierająca się na aktualnych modowych trendach.