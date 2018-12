Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i bądź widoczny na drodze!

Tylko w 2017 roku na polskich drogach policja zanotowała 32 760 wypadków, w których życie straciło 2831 osób. Niestety podsumowanie tego roku będzie na podobnym, a może nawet na bardziej tragicznym poziomie.



- Zwykłe odblaskowe opaski naprawdę mogą uratować życie. Przytwierdzone do dziecięcych plecaków, rękawów kurtek i nogawek spodni powinny stanowić obowiązkowy ekwipunek przed wyjściem z domu. Jest to ogromnie ważne szczególnie w małych miejscowościach i wsiach, gdzie większość dróg jest słabo lub w ogóle nieoświetlona – podkreślają członkowie załogi MF Pajka Rally Team.



Warto być pieszym z odblaskami



Odblaski w postaci opasek i zawieszek sprawiają, że kierowcy są w stanie dostrzec pieszych i rowerzystów nawet podczas złych warunków na drodze i ograniczonej widoczności. Idealnym rozwiązaniem są kamizelki odblaskowe, a nawet kurtki i bluzy z elementami odblaskowymi. Te sprawiają, że piesi są naprawdę widoczni, a co za tym idzie bezpieczni.





- Rowerzysta lub pieszy ubrany w strój bez odblasków widoczny jest przez kierowcę z odległości około 20-30 metrów, a jeśli ma na sobie odblaski widoczny jest z odległości 130-150 metrów. Jest to bardzo ważne, bo samochód, który jedzie z prędkością 50 km/h, aby zahamować potrzebuje około 30 metrów. Przy wyższej prędkości – 100 km/h samochód potrzebuje około 50 metrów – przekonuje załoga MF Pajka Rally Team.



Rowerzyści na drodze muszą być widoczni



Pocieszające jest to, że z roku na rok rośnie ilość świadomych i dobrze widocznych rowerzystów. Wciąż jednak nie wszyscy cykliści biorą sobie do serca fakt, że dobre odblaski czy rowerowe lampki radykalnie podnoszą ich bezpieczeństwo.



- Przed wyruszeniem w drogę, warto sprawdzić czy posiadamy przednią i tylną lampkę, czy na kołach mamy założone odblaski. Elementy odbijające światło powinny znaleźć się również na plecakach – mówi kierowca rajdowy MF Pajka Rally Team.



W zgodzie z prawem



Według obowiązujących przepisów, każdy poruszający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu musi mieć przynajmniej jeden element odblaskowy, który będzie widoczny dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wcześniej taki przepis obowiązywał tylko dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” nakłada obowiązek posiadania odblasków na wszystkich pieszych i rowerzystów niezależnie od ich wieku. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat – od 20 do 500 zł.



MF Pajka Rally Team to ekipa rajdowa sponsorowana przez producenta maszyn rolniczych Metal-Fach z Sokółki.