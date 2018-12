Przedświąteczne oblężenie księgarń

22 proc. Polaków zamierza kupić bliskim pod choinkę książkę lub e-book. Co trzeci zrobi to za pośrednictwem internetu. E- księgarnie przeżywają więc w tym okresie istne oblężenie, a ich pracownicy mobilizują siły, by podołać zapotrzebowaniu. Wychodząc naprzeciw czytelniczym oczekiwaniom tworzą listy świątecznych bestsellerów, dzielą literaturę na kategorie: „dla niej”, „dla niego”, czy "dla dziecka". W zestawieniach znaleźć można książkę praktycznie dla każdego: dla dzieci z rożnych grup wiekowych (nawet dla niemowląt), dla fanów piłki nożnej, polityki, majsterkowania i dalekich podróży, dla miłośniczek erotyków, celebryckich historii i kulinarnych przepisów.

- Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy zestawienie 16 najlepiej sprzedających się pozycji, znakomicie nadających się na gwiazdkowy prezent. Na pierwszym miejscu są słynne już eseje Katarzyny Nosowskiej, autorki „A ja żem jej powiedziała”. Na drugim zaskakujące i szczere zapiski brytyjskiego medyka Adama Kaya: „Będzie bolało. Sekretny dziennik młodego lekarza". Wśród propozycji znalazły się też nowe powieści Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy czy Katarzyny Bereniki Miszczuk – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik ds. marketingu i reklamy w jednej z największych księgarni internetowych TaniaKsiazka.pl - Jeśli jednak ktoś chce dać w prezencie książkę, a nie wie jaką wybrać, polecam tanioksiążkowe bony podarunkowe. Przed świętami cieszą się wielką popularnością.

Poza książkami, doskonałym pomysłem na prezent są gry planszowe i towarzyskie. Każdego miłośnika literatury ucieszy z pewnością tanioksiążkowy gadżet: kubek, torba lub koszulka z ciekawym nadrukiem.

Co zrobić, gdy nie mamy pewności, czy prezent dojdzie na czas?

- Księgarnie internetowe w okresie przedświątecznym mają prawdziwe urwanie głowy, pracownicy dwoją się i troją, aby sprostać oczekiwaniom klientów – mówi Paweł Mieczkowski. – Przed zamówieniem warto sprawdzić czy przesyłka ma szansę dojść w terminie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na czas realizacji i dostępność poszczególnych produktów. Najlepiej wybrać przesyłkę kurierską i płacić szybkimi płatnościami. Realizacja zamówienia będzie wtedy dużo szybsza.