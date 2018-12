Święta za pasem, a w Szkole Języków Obcych ABC event za eventem

W ABC co miesiąc są organizowane SCIENCE WEEK. Od 11 do 14 grudnia mali studenci języków obcych, pod czujnym okiem dorosłych samodzielnie wykonali ciekawe doświadczenia naukowe. Nieprzypadkowo w grudniu nauczyli się jak z naturalnych składników takich jak: woda, olej i spożywczy barwnik wykonać...fajerwerki.



Ceramika po angielsku



15 grudnia dzieci w wieku 6-10 lat uczestniczyli w bożonarodzeniowych warsztatach. To cykliczna impreza organizowana przez lektorów z ABC. Tym razem dzieci uczyły i bawiły się pod przewodnim hasłem "JINGLE ALL THE WAY!" Przez 5 godzin była super zabawa w języku angielskim.



- Mali miłośnicy poznali świąteczne zwyczaje ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, stworzyli własne ozdoby świąteczne i udekorowali wypieki. A dodatkową atrakcją były zajęcia z ceramiki prowadzone, przez wykwalifikowanych instruktorów – mówi Katarzyna Łapińska,

dyrektor SJO ABC. - Sobotnie warsztaty były też dobrą propozycją dla zabieganych rodziców. Przez pięć godzin zajęliśmy się dziećmi i zagwarantowaliśmy im wspaniałą zabawę połączoną z nauką i profesjonalną opieką.



Nie może zabraknąć Mikołaja



Jak co roku, Święty Mikołaj zawita również do szkoły ABC. Przybysz z Laponii zjawi się już 20 grudnia.



- Nasi najmłodsi słuchacze będą mieli okazję zobaczyć Świętego Mikołaja, porozmawiać z nim po angielsku, wspólnie zaśpiewać i zatańczyć anglojęzyczne piosenki. Oczywiście nie zabraknie także świątecznych prezentów – zachęca Katarzyna Łapińska.



Ferie zimowe w ABC



Po świętach i sylwestrowych szaleństwach zanim się obejrzymy przyjdzie czas na ferie zimowe. Szkoła ABC zaprasza na półkolonie z językiem angielskim. Do 21 grudnia można skorzystać z oferty promocyjnej. Pięciodniowy turnus kosztuje 315 zł !



- Tej zimy organizujemy półkolonie w dwóch terminach (21.01 - 25.01.2019 oraz 28.01 - 01.02.2019) wypełnione zabawą i aktywną nauką języka angielskiego! - mówi dyrektor SJO ABC. - W ich trakcie zapewnimy dzieciom w wieku 6 - 11 lat fachową opiekę w godzinach 7.30 - 16.30 oraz ubezpieczenie NNW. Półkolonie są zgłoszone i nadzorowane przez Kuratorium Oświaty.



Na uczestników czekać będzie moc atrakcji: zajęcia artystyczne i kulinarne, zimowe zabawy, - atrakcyjne wyjścia np. na łyżwy, a do tego 2 posiłki dziennie (II śniadanie + obiad).



Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: http://abcszkola.pl/