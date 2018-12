Czy można „odchudzić” świąteczny stół?

- W zasadzie wystarczy wykazać się odrobiną inicjatywy i lekko zmodyfikować swoje sprawdzone receptury, aby w konsekwencji wyczarować magię świątecznego smaku, przyrządzając lekkie dania dla każdego domownika - mówi Karolina Wróblewska, dietetyk z Centrum Medycznego Medicover w Białymstoku.

Podczas wigilijnej wieczerzy w niektórych domach zamiast barszczu serwowana jest zupa grzybowa. Zdaniem dietetyczki, niezależnie od upodobań, możemy je jeść do woli i nie przesadzimy przy okazji z kaloriami. Niestety, nie da się tego samego powiedzieć o obowiązkowych dodatkach: w postaci uszek i pierogów kapuściano – grzybowych. Warto mieć na uwadze, że nie należą one do lekkich i niskokalorycznych. Chodzi przede wszystkim o farsz. Jest jednak sposób na to, aby przyrządzić je w smacznej wersji „light”.



- Przede wszystkim warto zmienić sposób przyrządzania farszu. Zamiast smażyć na oleju rozsądniej jest upiec kiszoną kapustę w piekarniku – radzi dietetyczka z Medicover. - Podobnie można postąpić z kapustą jako oddzielną potrawą. Do upieczenia dodajemy zioła nadające jej nie tylko aromat ale wspomagające również trawienie. Sięgnijmy więc po majeranek, cząber, kminek i koper włoski. Zapiekając kapustę rezygnujemy z tłuszczu, zatem danie z pewnością będzie łaskawsze dla naszego układu trawiennego. W trakcie powolnego pieczenia odparowuje też nadmiar wody, dzięki czemu nie musimy zagęszczać jej mąką, bułką tartą lub drobną kaszą, które podwyższają kaloryczność, a przy okazji też popsuć smak.



Przygotowując pierogi warto też zamienić mąkę pszenną na razową. Ilość zawartego w niej błonnika przyspiesza proces trawienia, a zarazem potrawy przygotowane z jej wykorzystaniem będą bardziej sycące i w konsekwencji zjemy ich mniej. Decydując się na przygotowanie pierogów wybierajmy więc przede wszystkim najmniej kaloryczne, klasyczne pierogi gotowane w wodzie. Niestety, te obsmażone i polane tłuszczem, choć niewątpliwie najsmaczniejsze, są zarazem prawdziwą bombą kaloryczną.



Kolejnym wigilijnym daniem, które gości na wielu polskich stołach jest kutia. Jej aromat dla wielu symbolizuje zapach świąt. Trudno zatem z niej zrezygnować. I wcale nie trzeba tego robić! Wystarczy zamienić mączne kluseczki na zdrową kaszę jaglaną, orkiszową, makaron razowy lub pszenny.



Przygotowując Wigilię nie możemy przecież zapomnieć o rybach. Najpierw więc „odchudźmy” nieco śledzika. Często przystawka ta jest serwowana w oleju lub śmietanie albo ze słodkimi dodatkami. Śmietanę z powodzeniem zastąpimy naturalnym jogurtem. Co zaś z karpiem - królem wigilijnego stołu? Zanim trafi na wigilijny talerz najpierw ląduje w patelni z dużą ilością tłuszczu. Zamiast tego, lepszym rozwiązaniem jest grillowanie ryb na patelni lub ich upieczenie w piekarniku. Podnosząc temperaturę można je zrumienić na piękny, złoty kolor.



- Tak bardzo lubimy ryby w galarecie. A może tym razem warto spróbować czegoś innego, podając rybę przygotowaną na parze? Dzięki temu zmniejszymy ilość kalorii, ale też nie stracimy smaku i aromatu, tak jak to się dzieje podczas smażenia w głębokim tłuszczu. Co ważne, ryba gotowana nie utraci walorów odżywczych- białka i tłuszczy z rodziny omega -3 – dodaje Karolina Wróblewska.



Co zaś z osobami, które starają się przestrzegać określonej diety? Według dietetyk z Medicover w Białymstoku, nie wpadajmy jednak w skrajność. - Pamiętajmy, że Święta są tylko raz do roku i trwają wraz z Wigilią zaledwie 3 dni. Jeśli więc przez pozostałych 362 dni będziemy odżywiać się rozsądnie, to tych kilka świątecznych chwil spędzonych przy rodzinnym stole z pewnością nie zniweczą naszych wysiłków - podsumowuje Karolina Wróblewska.



Sprawdzony przepis na pierogi z mąki razowej żytniej:



Przepis na około 20 bardzo dużych lub 30-35 małych pierogów



Ciasto:

• 250 g mąki żytniej typ 1850

• 100 g mąki żytniej typ 720

• 220 g bardzo ciepłej wody

• 1 łyżeczka oliwy z oliwek



Farsz: najlepiej piec w naczyniu żaroodpornym a po upieczeniu dodajemy 1 łyżkę masła klarowanego



• 500 g kapusty kiszonej

• 30 g suszonych grzybów

• 1 duża cebula

• 3 listki laurowe

• 4-5 kuleczek ziela angielskiego

• 1/3-2/3 łyżeczki pieprzu

• 1/3 łyżeczki mielonego kminku





Przygotowanie:

Obie mąki, bardzo ciepłą (ale nie gorącą) wodę oraz odrobinę oliwy łączymy i zagniatamy ciasto. Ciasto z mąki razowej potrzebuje więcej wody i jest innej konsystencji niż zwykłe, więc nie sugerujemy się tym.



Przygotowane ciasto rozwałkowujemy cienko na stolnicy podsypanej mąką (pamiętajmy, że razowe ciasto łatwiej się rwie i jest lepkie). Szklanką wykrawamy okręgi, nakładamy farsz i zlepiamy tak jak lubimy.



Gotowe pierogi układamy na ściereczce, gotujemy kilka minut lub podgotowujemy do zamrożenia.