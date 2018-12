Pokaz charytatywny „Zima mroźna nam nie groźna”

Idea akcji od pięciu lat jest niezmienna. W pokazie charytatywnym biorą udział znani artyści, aktorzy, dziennikarze. Na wybiegu pojawiają się w markowych ubraniach, które później trafiają do dzieci z ubogich rodzin. Co ciekawe to właśnie te maluchy, pojawiły się u boku tych najsłynniejszych i to właśnie one od sponsorów otrzymały ciepłe, zimowe ubrania.



- Wciąż żyjemy emocjami związanymi z akcją „Zima mroźna nam nie groźna”, w której mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć. Ten z pozoru chłodny, a jednak bardzo gorący listopadowy wieczór obfitował w uśmiechy maluchów, którym wspólnie z gwiazdami postanowiliśmy nieść pomoc – mówi Łukasz Marchiel, współwłaściciel Maral Trendy. - Wiem, że nie można pomóc wszystkim, ale cieszę się, że między innymi dzięki nam, ta garstka dzieci będzie miała „ciepłą” zimę.



W kreacjach marki Maral Trendy wystąpiły Ewelina Ruckgaber, Maja Hyży, Agnieszka Mrozińska, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut Jeżyna oraz Michalina Sosna.

W tegorocznej edycji zimowa odzież trafiła do dzieci samotnych matek, które wytypował grodziski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Jesteśmy otwarci na tego typu eventy i bardzo chętnie w nich uczestniczymy. Zapewniam, że nie było to pierwszy ani ostatni charytatywny pokaz mody – mówi Łukasz Marchiel z Maral Trendy.