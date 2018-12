Makarun z dwoma nominacjami do Best Restaurant Awards

Dwa lokale sieci Makarun Spaghetti and Salad: w Białymstoku i Rzeszowie otrzymały nominację do tytułu Best Restaurant Awards 2018. O zwycięstwie zdecydują – jak zwykle – klienci. Niektórzy z nich zostaną za to nagrodzeni voucherami na posiłki.