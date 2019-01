Warsztaty Let’s Party! i półkolonie językowe

Sobotnie warsztaty w SJO ABC to już tradycja. Co miesiąc dzieci w wieku od 6 do 10 lat uczestniczą w zajęciach poświęconych jednemu tematowi. 12 stycznia młodych ludzi przywita muzyka i karnawałowa impreza Let’s Party!

Tym razem spotykamy się, by posłuchać popularnych hitów, potańczyć i ułożyć choreografię, stworzyć własne ozdoby oraz przekąski - mówi Katarzyna Łapińska, dyrektor SJO ABC. - Dzieci wezmą także udział w zabawach integracyjnych i językowych. Ponadto poczują się jak w kinie - obejrzą film, zajadając się popcornem.

Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie uczą się języka angielskiego w najbardziej skuteczny sposób - oddane angażującym aktywnościom, bez wysiłku poznają nowe słowa i zwroty. Pobudzony ruchem mózg lepiej wchłania informacje, a zabawa z obcym językiem przynosi mnóstwo radości i satysfakcji.

Warsztaty Let’s Party! odbędą się przy ulicy Mackiewicza 1 lok. 3 w Białymstoku w godzinach od 13.30 do 18.30. Jak się zapisać? Wystarczy zadzwonić pod numer 537 799 933 lub zajrzeć do biura szkoły ABC ul. KEN 52 lok.2. Cena to 55 zł.

Półkolonie zanurzone w języku

W styczniu SJO ABC zaprasza także na półkolonie językowe dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W tym roku dostępne są dwa turnusy (21.01 - 25.01.2019 oraz 28.01 - 01.02.2019), odbywające się pod hasłami: "Fun and Games in English – Winter fun!” oraz "Fun and Games in English – Penguins in action”.

- Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.30 do 16.30 - mówi Katarzyna Łapińska. - Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe. Dla każdej z nich przygotowaliśmy wiele działań, które zagwarantują młodym ludziom całodzienny kontakt z językiem angielskim.

W programie znajdą się między innymi: crossfit, zajęcia plastyczne, kulinarne, eksperymenty, interaktywne zoo, wyjście na narty lub łyżwy i mnóstwo innych atrakcji. Cena to 335 zł/ 1 tydzień bądź 650 zł/ 2 tygodnie. Koszt obejmuje ubezpieczenie NNW, 2 posiłki - drugie śniadanie i obiad, bilety wstępu oraz bilety komunikacyjne.

W tym roku półkolonie odbędą się w dwóch lokalizacjach – w centrum miasta w Szkole Podstawowej nr 9, przy ulicy Legionowej 7 oraz na osiedlu TBS, przy ulicy Mackiewicza 1 lok. 3.

Więcej szczegółów: http://abcszkola.pl/