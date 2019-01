Makarun na Palmie

- Umowę podpisaliśmy pod koniec grudnia, wszystko jest dopięte, zatem zaczynamy realizację naszego dubajskiego projektu biznesowego – Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci nie kryje ekscytacji. – Zakładamy, że lokal ruszy w drugim kwartale tego roku. Jesteśmy w trakcie negocjacji masterfranczyzy z naszymi partnerami z Dubaju, która ma dotyczyć wyłączności na naszą markę na obszar całych Emiratów Arabskich i zakłada powstanie w tym kraju kolejnych restauracji.

Makarun powstanie w nowym pasażu handlowo-gastronomicznym The Pointe Jumeirah, który wybudowany został na sztucznej wyspie w kształcie palmy. Na Palmie Jumeirah, największej z trzech wysp usypanych na wodach Zatoki Perskiej w pobliżu Dubaju, mieszczą się ekskluzywne hotele (w tym najsłynniejszy Atlantis Hotel), centra handlowe i rekreacyjne, a na jej „liściach” powstały luksusowe rezydencje letniskowe, gdzie swoje domy mają np. państwo Beckhamowie czy Roger Federer.

Pasaż The Pointe Jumeirah to przede wszystkim nowoczesny kinowy multipleks, w którego otoczeniu znajdują się punkty najbardziej rozpoznawalnych marek street foodowych, a także ekskluzywne restauracje. Lokal, w którym powstanie Makarun leży w bezpośrednim sąsiedztwie kina. Zaaranżowany zostanie według wskazówek opracowanych specjalnie dla Makaruna przez znaną pracownię architektoniczną Schwitzke&Górski. Zaprojektowała ona nowy design sieci, który wdrażany jest od nowego roku. Pozwoli on marce mocniej zaistnieć w galeriach klasy A, co jest jej celem. W Dubaju powstanie największy lokal działający pod szyldem Makarun Spaghettii and Salad - o powierzchni 160 m. kw. Wprowadzony w nim zostanie także modny live cooking.

- Nowy rok zaczynamy od dużych inwestycji i zmian: nowy design, otwarcie lokalu w Dubaju. Mam nadzieję, że otworzy to także nowe horyzonty przed naszą firmą – mówi Przemysław Tymczyszyn. - W Polsce Makarun jest już marką rozpoznawalną, cieszącą się dużą renomą, rozglądamy się więc teraz za innymi rynkami. Dzięki naszym zagranicznym kontaktom i międzynarodowym działaniom udało się nawiązać współpracę z partnerami z Dubaju. W zasadzie, kiedy rozpuściliśmy wici, że jesteśmy zainteresowani rozwijaniem franczyzy za granicą sami się do nas zgłosili i szybko znaleźli odpowiedni lokal pod inwestycję.

Makarun zainteresowany jest rozwijaniem franczyzy także w innych krajach. Prowadzi rozmowy z inwestorami w Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Restauracja w Dubaju będzie 27 lokalem Makaruna - i drugim poza granicami Polski. Pierwszy działa w Hamburgu w Niemczech.