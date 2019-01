Ferie tajnych agentów? Tylko w Lastagu!

Ferie tajnych agentów! – to kryptonim tegorocznej przerwy zimowej w białostockim Lastagu. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7 – 13 lat. Są jeszcze wolne miejsca, zarówno w pierwszym jak i drugim tygodniu ferii.



- To co się będzie u nas działo jest naszym autorskim projektem i mogę zapewnić, że takich atrakcji w naszym mieście dzieci jeszcze nie miały – mówi Maciej Grygorczuk, właściciel Lastagu. - Małym agentom zaproponujemy oczywiście wszystkie nasze najważniejsze atrakcje czyli paintball i labirynt laserowy, lasertag, reflexroom, gry planszowe, konsole, kinect, symulator jazdy. A dodatkowo będą zajęcia kreatywne, podstawy taktyki, daktyloskopii, szyfrowania. Uczestnicy zimowiska poznają również techniki szpiegowskie.



Organizatorzy zadbają także o zgłodniałe brzuchy małych agentów. Na dzieci będą codziennie czekały trzy posiłki – sycące śniadanie, ciepły obiad i zdrowy podwieczorek. Na zakończenie turnusu każdy tajny agent otrzyma dyplom i drobne upominki.



Koszt pięciodniowego turnusu to – 450 złotych. Stali klienci Lastagu, jak i ci, którzy zapiszą dwoje dzieci mogą liczyć na 50 złotych rabatu. Rodzice, którzy chcą na to niecodzienne zimowisko zapisać trójkę i więcej maluchów, za każde zapłacą jedynie 360 zł. Cena obejmuje również ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.



- Nasza oferta została zgłoszona i pozytywnie zaakceptowana przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Zdaję sobie sprawę, że po ostatnich tragicznych wydarzeniach jakie miały miejsce w escape roomie w Koszalinie, wiele osób może mieć obawy co do takich miejsc jak nasze. Jednak mogę z czystym sumieniem zapewnić wszystkich, że w Lastagu jest absolutnie bezpiecznie, posiadamy na to niezbędne dokumenty, a także przeszliśmy restrykcyjne kontrole – mówi właściciel klubu. - Zapraszam więc małych i trochę większych tajnych agentów na niezapomniane przeżycia.



Zajęcia podczas ferii rozpoczynają się już o godzinie 7.30 i potrwają do 16.30. Jest również możliwość zapisania dziecka na jeden dzień. Wówczas opłata, w którą wliczony będzie jeden posiłek wyniesie 50 zł.