Dobra Kostka dla wymagających klientów

- Dzieci to klient bardzo wymagający. Nawet podwójnie, bo w tym wypadku klientów jest w zasadzie dwóch. Za zachcianki swoich pociech płacą przecież rodzice – mówi Anna Ananczikowa, współwłaścicielka Pure Life. – Dzieciom naturalne słodycze niekoniecznie smacznie się do tej pory kojarzyły. A rodzice z kolei za wszelką ceną chcą uniknąć cukierków i żelków z tzw. polepszaczami. Postanowiliśmy znaleźć sposób na małych smakoszy. I nie jest to tylko ładne opakowanie.

Na Kostkę Porcja Dobra, nieduże, kolorowe i poręczne pudełko, składają się trzy, pożądane nie tylko przez dzieci rzeczy. Jest coś dla ciała czyli łakocie – krążki, zrobione wyłącznie z naturalnych składników (o smaku daktylowo-orzechowym, morelowo-orzechowym lub owocowym z cynamonem), albo listki przypominające żelki, ale stworzone wyłącznie na bazie owoców (jabłkowo-śliwkowe, jabłkowo-jeżynowe, jabłkowo-truskawkowe). W pudełku dzieci znajdą też coś, co rozwija umysł – kreatywne zabawki wykonane z bezpiecznych materiałów, działające na wyobraźnię i poprawiające motorykę (np., dinozaur do złożenia z klocków albo kółka, które połączone razem tworzą fantazyjne konstrukcje). Wreszcie Kostka to także coś od serca czyli Dobrokarta. Zamieszczony na niej żartobliwy obrazek i pozytywny przekaz, np.: „Kiedy Ty się uśmiechasz – Cały świat wygląda radośnie!”, ma po prostu poprawić humor i dodać wiary we własne siły. Dobrokartymożna kolekcjonować albo podarować komuś bliskiemu. Naturalne słodycze nie bez przyczyny promowane są więc hasłem: „Dzielimy się dobrem”.

- Wszyscy wiemy co dzieci lubią najbardziej, widać jak szybko znikają z półek słodycze z niespodzianką. Inspirowaliśmy się tą grupą produktów, ale do środka włożyliśmy dla odmiany zdrową przekąskę, bogatą w witaminy, zdrowe tłuszcze i mikroelementy, tak ważne dla rozwijającego się organizmu. Nasz produkt jest także konkurencyjny cenowo – dodaje Natalia Stsepantsova, prezes zarządu Pure Life. – Mamy nadzieję, że Kostka stanie się popularnym smakołykiem, pożądanym zarówno przez dzieci jak i ich świadomych wagi zdrowego odżywania rodziców. Wierzymy, że pojawi się w niejednym szkolnym plecaczku.

Kostka Porcja Dobra jest w 100% naturalna. Owoce użyte do produkcji przekąski są uprawiane metodami tradycyjnymi na ekologicznie czystych terenach, a potem suszone w niskiej temperaturze, co pozwala na zachowanie zawartych w nich cennych wartości odżywczych. Użyte składniki tworzą wyjątkowe kompozycje, o szczególnych właściwościach zdrowotnych. Dlatego warto wypróbować wszystkich smaków.

Kostka Porcja Dobra miała swój rynkowy debiut w listopadzie. Można ją kupić w sklepach z ekologiczną żywnością w Białymstoku, skąd wywodzi się marka Pure Life i za pośrednictwem internetu. Firma rozwija sieć dystrybucji swoich towarów, wśród których są jeszcze inne zdrowe, w pełni naturalne, słodkie przekąski.