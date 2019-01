5 najważniejszych trendów w karnawale 2019

1. Postaw na odbijające światło tkaninyModa na błyszczące materiały i aplikacje trwa już od kilku sezonów. W tym roku szczególnie do łask wróciły monochromatyczne i kolorowe cekiny. W zależności od modelu sukienki, mogą być jedynie przyciągającym wzrok akcentem lub całkowicie wypełniać materiał. Należy jednak pamiętać, że cekiny to bardzo wymagająca ozdoba - najlepiej sprawdzą się u pań o nieco szczuplejszej sylwetce.

- Oprócz cekinów, warto zwrócić uwagę na mieniące się gipiury oraz błyszczące nadruki - mówi Łukasz Marchiel, współwłaściciel marki Maral Trendy, która od 25 lat projektuje i szyje damskie ubrania. - W naszej karnawałowej kolekcji dużym powodzeniem cieszą się połączenia materiałów, na przykład miękkiej tkaniny, dającej wrażenie skóry węża z subtelnym futerkiem.

Kobiety, które nie przepadają za imprezowym blaskiem, mogą postawić na nieco bardziej stonowane materiały. W trendach dalej pozostają nienachalne prześwity, hafty oraz koronki, które podkreślają kobiecość i nadają sukience bardziej romantycznego charakteru.



2. Dobierz dopasowany fason

Najważniejszą zasadą przy wyborze fasonu sukienki, jest dopasowanie go do typu sylwetki. Niezwykle modna długość do połowy łydki, w połączeniu z obcasami sprawdzi się u wysokich kobiet. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem, na które może sobie pozwolić reszta pań, jest długość do kolan lub lekko przed. Nietypowym modelem są natomiast sukienki mini z prześwitującym przedłużeniem.

Zapomnijmy także o oversize - wszystko musi być dopasowane i kobieco podkreślać sylwetkę. Ponadto w wielu kreacjach pojawiają się także długie rękawy. - Większość zaprojektowanych przez nas sukienek ma wydłużony rękaw - tłumaczy Łukasz Marchiel. - Spełnia on dwie podstawowe funkcje - po pierwsze dodaje szyku i pięknie eksponuje biżuterię, a po drugie jest bardzo praktyczny. Szczególnie, gdy na sali zrobi się nieco chłodniej.

W dekoltach również nie pokazujemy zbyt wiele ciała. Odkrywamy za to nogi - albo poprzez długość, albo rozcięcia. Rozporki mogą znajdować się z przodu, z tyłu, z boku bądź po obu stronach spódnicy - tutaj panuje zupełna dowolność.

3. Odważ się na khaki

A co z kolorami? W sklepach jak zwykle możemy wybierać między klasyczną czernią i nieco odważniejszą czerwienią. W tym sezonie modna jest także butelkowa zieleń, bordowy, magenta i fiolet. Jednak to zupełnie inny kolor często pojawiał się na światowych wybiegach.

- Khaki. To właśnie ta barwa królowała w kolekcjach u Oscara de la Renta czy Michaela Korsa - zwraca uwagę Łukasz Marchiel. Okazuje się, że khaki świetnie nadaje się do sukienek wieczorowych, a w połączeniu z cekinami i błyszczącymi dodatkami, zatraca swój nieco militarny charakter.

4. Uzupełnij kreację butami

W tym sezonie mocnym punktem stylizacji są bogato zdobione sukienki, dlatego w dodatkach należy zachować pewien umiar. Warto postawić na neutralne w kolorze buty, które będą jedynie dopełniać całość, a nie skupiać na sobie uwagę.

Ta zasada nie dotyczy jednak kobiet, które wybiorą skromniejsze modele sukienek. One mogą pozwolić sobie na bardziej ekstrawaganckie obuwie, przyciągające spojrzenia kształtem obcasa, kolorem bądź zdobieniami. Trend na odbijające światło materiały nie ominął bowiem szpilek i sandałów na wysokim obcasie.

5. Dopracuj stylizację klasycznymi dodatkami

Co prawda cekinowe kreacje nie potrzebują dużej ilości biżuterii, jednak to nie znaczy, że musimy całkowicie z niej zrezygnować. - Do naszych sukienek świetnie pasują dodatki ze szlachetnego kruszcu, na przykład złota czy srebra - mówi Łukasz Marchiel i dodaje: - Sprawdzą się także kolczyki w geometryczne wzory, z frędzlami czy perłami. A na szyję proponujemy biżuteryjne, delikatne chokery.

A co z torebką? Tutaj można zdecydować się na klasyczną kopertówkę lub niezwykle modną mini torebkę w kształcie kuferka. Wygodnym rozwiązaniem są także torebki na łańcuszku, który sam w sobie jest nadającym charakteru i przyciągającym oko akcentem.