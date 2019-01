Najwyższa precyzja, maksymalna prostota

Firma produkuje mierniki oświetlenia od lat 80. i ma wiernych kontrahentów. Wyposaża m.in. Laboratoria Medycyny Pracy, krajowe jednostki Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznych (SANEPID), laboratoria świadczące usługi pomiarowe, producentów oświetlenia i wiele innych podmiotów. Luksomierze Sonopanu wykorzystywane są przez inspektorów i specjalistów z zakresu BHP, zajmujących się bezpieczeństwem pracy.

Każdy kolejny wypuszczany na rynek model jest coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Luksomierz L-200, stanowiący pierwszy z profesjonalnej linii urządzeń wersji 2.0, jest konkurencyjny względem urządzeń tej samej klasy produkowanych w Europie czy Azji.

Luksomierz służy do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego, źródeł punktowych oraz światła rozproszonego. Może być stosowany przy pomiarach oświetlenia m.in. na stanowiskach pracy, w ciągach ewakuacyjnych, na drogach oraz podczas badania parametrów źródeł światła. Używany jest na przykład przy odbiorach budynków oraz na terenach budów.

– Głównym atutem naszego nowego luksomierza jest dokładne dopasowanie czułości spektralnej detektora do skuteczności świetlnej widmowej – wyjaśnia Andrzej Więcko, prezes zarządu Sonopan Sp. z o.o. i dodaje: – To odpowiedź na dynamiczny rozwój technik oświetleniowych, opartych na najnowszych technologiach.

Jak jest zbudowany SONOPAN L-200?

Luksomierz SONOPAN L-200 składa się z głowicy, stanowiącej kompletny miernik oraz jednostki sterującej, której funkcję może pełnić komputer, urządzenie mobilne czy osobny panel sterujący.

Głowica została wyposażona w zaawansowane funkcje, umożliwiające jej pracę w niemalże każdych warunkach atmosferycznych (od -20 stopni C do nawet + 50 stopni C).

Urządzenie wyposażono w oprogramowanie komputerowe RF200C, opracowane przez Sonopan, które jest przeznaczone zarówno do sterowania głowicami pomiarowymi, jak i do odczytu mierzonych wartości. Program pozwala na konfigurację urządzenia, pobieranie cząstkowych wyników, uśrednianie, opracowywanie uzyskanych danych oraz ich archiwizację.

Miernik godny zaufania

W porównaniu do innych urządzeń fotometrycznych, luksomierz SONOPAN L-200 cechuje się najwyższą precyzją. Z tego powodu spełnia surowe wymagania norm dotyczących parametrów metrologicznych ISO/CIE oraz kompatybilności elektromagnetycznej CE.

Mimo to, SONOPAN L-200 jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Zaletą luksomierza jest także wysoka klasa wykonania i długa żywotność.

– Warto podkreślić, że udało się nam połączyć praktyczność z doskonałymi parametrami technicznymi – mówi Andrzej Więcko – Klienci cenią sobie przede wszystkim precyzję i niezawodność pomiarów. Ale spotkałem się również z opinią, że użytkownicy po prostu lubią nasze mierniki, ponieważ są poręczne i wygodne w użyciu. Mają też do nas zaufanie. Sonopan funkcjonuje na rynku od wielu lat, a nasze urządzenia nieodmiennie są niezawodne i bardzo wysokiej jakości.

Firma Sonopan powstała w połowie lat 70. na gruncie instytucji należącej do Polskiej Akademii Nauk. Spółka zajmuje się produkcją aparatury akustycznej i fotometrycznej. W 2016 roku zdobyła nagrodę Symbol 2016, przyznawane przez redakcję „Monitora Rynkowego” dla marek, które wyróżniają się w swojej branży. Wszystkie jej urządzenia spełniają wymogi norm międzynarodowych i krajowych i posiadają tzw. zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar.

Spełniane Normy:

W zakresie parametrów metrologicznych: PN‑89/E‑04040.00; PN‑89/E‑04040.03; ISO/CIE 19476.

W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: PN‑EN 61326‑1:2013‑06; PN‑EN 61000‑6‑2:2008; PN‑EN 61000‑6‑3:2008.