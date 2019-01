Podlaskie Hospicjum Dziecięce prosi o 1 procent Twojego podatku

Opieka nad tak ciężko chorym dzieckiem wymaga czasu, poświęcenia, ale też znacznych nakładów finansowych.

- Nie dalibyśmy rady, gdyby nie pomoc Stowarzyszenia. Dzięki ludziom, którzy się nami opiekują i zapewniają wszystko, co najlepsze naszemu Hubertowi, możemy być razem i razem z nim chorować we własnym domu – mówi Iwona Wińska, mama chorego chłopca. - Kiedy tylko trzeba przyjeżdża do nas lekarz, pielęgniarka i rehabilitantka. Mamy sprzęt, który umożliwia synowi lżejsze oddychanie. Jesteśmy zaopiekowani do granic możliwości...

Niestety stan Huberta w ciągu ostatnich miesięcy diametralnie się pogorszył. Coraz gorzej znosi wizyty u specjalistów, ma trudności z oddychaniem.



- To mimo wszystko bardzo dzielny chłopiec, ale wiadomo, nie jest ze stali. Jesteśmy świadomi tego, że przed nami są jeszcze te najgorsze chwile, ale jesteśmy spokojni, bo Stowarzyszenie będzie nas wspierać do samego końca, a nawet dłużej – mówi dzielna mama Huberta.



Już teraz można pomóc Hubertowi i innym podopiecznym Stowarzyszenia „Obok Nas”. Co roku, między styczniem a kwietniem, należy podjąć decyzję o tym, której Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) przeznaczymy 1% swojego podatku dochodowego. Może to zrobić każda osoba fizyczna rozliczająca się w Polsce, która wypełniając swój PIT, w odpowiedniej rubryce wpisze numer KRS wybranej organizacji.

- Jesteśmy po to, aby pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Troszczymy się o dzieci takie jak cudowny Hubert, bo dzięki naszej obecności ten chłopiec nie jest zmuszony do przebywania w szpitalnych oddziałach, z dala od ciepłego domu i swoich najbliższych. Może chorować w domu, przy ukochanych rodzicach i braciach – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Obok Nas” i dodaje: - Pod naszymi skrzydłami są nie tylko śmiertelnie chore dzieci, ale też pary, które spodziewają się dziecka z wadą letalną. Pomagamy im przetrwać te najtrudniejsze chwile – ciążę, poród i pożegnanie z dzieckiem.

Szczególną troską i opieką Stowarzyszenie „Obok Nas” otoczyło również osoby starsze, schorowane i bardzo samotne. Przy parafii Przemienienia Pańskiego w Białymstoku powstał Klub Seniora, który jest szansą na aktywizację osób w podeszłym wieku. To miejsce od chwili powstania cieszy się ogromną popularnością. Dodatkowo pracownicy Stowarzyszenia zapewniają opiekę wyręczającą.



- Badania, rehabilitacja, a może wizyta w urzędzie. Trudno te codzienne zajęcia pogodzić z opieką nad hospicyjnym dzieckiem lub seniorem. Chcemy wybudować pierwszy w tej części Polski Ośrodek Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych i seniorów – tłumaczy Wojciech Dębek. - Spektrum pracy Stowarzyszenia jest ogromne i bardzo trudne. Jesteśmy nową organizacją dlatego będziemy wdzięczni wszystkim, którzy zdecydują się przekazać nam 1 procent swojego podatku.



Jak się rozliczyć w 2019 roku?



Od tego roku Urzędy Skarbowe będą same rozliczać podatników. Nie ma już obowiązku wypełniania PIT-ów i wysyłania ich Fiskusowi. Od 15 lutego każdy podatnik będzie mógł dokonać zmian w swoim zeznaniu podatkowym, korzystając z serwisu podatki.gov.pl Tam należy wybrać swój e-PIT. Następnie wpisać swoje dane: PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, na przykład PIT-11 za rok 2018 albo użyć profilu zaufanego.

Co ważne, również w ten sposób można zmienić KRS OPP, na jaką oddajemy 1 procent swojego podatku. Jest na to czas do końca okresu rozliczeniowego, czyli do końca kwietnia. Procedura jest łatwa i dotyczy tylko podatników, którzy pracują na umowę o pracę i zlecenie (czyli ci którzy dostają PIT11 od pracodawcy).