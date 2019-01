Jak wspierać dziecko w nauce języka angielskiego?

Nie kontroluj - wykaż zainteresowanie

Głównymi miejscami, w których dziecko nabywa umiejętność posługiwania się językiem obcym są szkoła oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Jednak nauczyciele często zadają swoim uczniom pracę domową bądź zalecają powtarzanie słówek. W ten sposób nauka przenosi się także do domów. Wtedy właśnie rozpoczyna się ważne zadanie rodzica.

- Kluczem do sukcesu w nauce języka obcego jest systematyczność - tłumaczy Magdalena Uryn, konsultant metodyczny ze Szkoły Języków Obcych ABC - Dlatego też rodzic powinien pilnować, aby dziecko pamiętało o przygotowaniu się do zajęć, powtórzyło nowe zwroty i słówka czy odrobiło zadania.

Ważne jednak, aby nie wywierać na najmłodszych presji. Lepiej, gdy dorosły wykaże zainteresowanie, a nie przejmie całkowitą odpowiedzialność za ten obowiązek. Czasami warto zapytać, co ciekawego było na angielskim i zachęcić do zaprezentowania nowych umiejętności, niż od razu przechodzić do kontrolowania zeszytów. W ten sposób budujemy zaufanie i pozbywamy się zniechęcającego przymusu, który nie sprzyja nabywaniu wiedzy.

Motywuj i zachęcaj

Pierwsze niepowodzenia bądź nadmierna presja mogą skutecznie zniechęcić dziecko do nauki. Co robić, gdy zauważymy, że nasz maluch traci motywację? Po pierwsze warto uświadomić sobie, że dziecko w wieku szkolnym nie jest w stanie dotrzymać długoterminowych zobowiązań. Nawet jeśli na początku wykazywało entuzjazm do zajęć z angielskiego, to po jakimś czasie może się okazać, że przestanie mu na nich zależeć. To zupełnie naturalne.

W takiej sytuacji przyda się odpowiednia motywacja. Dawajmy znać naszemu dziecku, że widzimy i doceniamy jego postępy. Porażki traktujmy jako naturalny etap nauki. Karanie za popełnienie błędu jest najgorszą z możliwych opcji. Przekupstwo także nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Starajmy się za to budować w dzieciach motywację wewnętrzną - tylko ona zapewni nam długofalowe efekty.

Dawaj dobry przykład

Często pokazuj swojemu dziecku, że także starasz się posługiwać obcym językiem. Jego poziom znajomości nie ma tutaj żadnego znaczenia. Gdy obcokrajowiec zapyta cię w obecności malucha o drogę, nie wahaj się odpowiedzieć - nawet jeśli masz popełnić błąd.

- Obawa przed nieznajomością słów lub zwrotów, nie powinna wpływać na próby komunikacyjne. Zawsze można użyć rąk lub coś narysować – mówi Magdalena Uryn.

Wakacje za granicą to idealna okazja do potrenowania tych umiejętności. Kontakt z drugim człowiekiem i swobodna rozmowa stanowią idealne warunki do ćwiczeń. Pretekstem może być wizyta w restauracji, w sklepie czy spacer do miejsc, w którym na co dzień przebywają zwykli mieszkańcy.

Ponadto warto pamiętać, że dorośli również mogą zapisać się na zajęcia językowe. Wiek nie odgrywa tutaj żadnej roli. Ze względu na naszą neuroplastyczność mózgu, efektywna nauka jest możliwa nawet u osób starszych. Jeśli twoje dziecko uczęszcza do szkoły języka obcego, w miarę możliwości bierz udział w organizowanych przez nią warsztatach i spotkaniach.

Otaczaj dziecko językiem

Zanurzenie w języku to najbardziej efektywna metoda jego nauki. Nie bez przyczyny dzieci uczęszczające do zagranicznej szkoły, szybko zaczynają posługiwać się nowym językiem. Naśladowanie tych warunków jest niemożliwe, jednak można starać się zintensyfikować kontakt z angielskim.

W jaki sposób to robić? Na przykład poprzez słuchanie anglojęzycznych piosenek dla dzieci, oglądanie prostych bajek, puszczanie audiobooków lub czytanie książek.

- Za ich pośrednictwem młody człowiek osłuchuje się z żywym językiem, prawidłowym akcentem i wymową – wyjaśnia Magdalena Uryn.

Bawcie się!

Zabawa to naturalne zajęcie dziecka, podczas którego poznaje ono otaczający je świat. To właśnie przy okazji tego spontanicznego procesu maluch uczy się w najszybszy sposób. W co się bawić, by utrwalać znajomość języka? Poniżej kilka pomysłów: