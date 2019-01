Księgarnia, która rozgryzła polski e-commerce

Miniony rok był wyjątkowy dla sklepu internetowego TaniaKsiazka.pl. Księgarnia sprzedała ponad 2,5 miliona książek i zaliczyła wzrost przychodów o blisko 40% w porównaniu do 2017. Zdobyła także tytuł najlepszego sklepu internetowego w Polsce w rankingu Koszyk Roku 2018.

– Zmieniliśmy siedzibę i powiększyliśmy liczbę punktów odbioru osobistego – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl. – Liczymy, że wzrost utrzyma się także w 2019. Pracujemy nad tym, aby w przeciągu najbliższych trzech lat potroić wartość firmy.

W 2017 roku zespół Taniej Książki liczył średnio 75 osób. Teraz księgarnia ma 185 pracowników i ta liczba stale rośnie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy otworzono cztery nowe punkty odbioru osobistego. Dzisiaj, oprócz Białegostoku, zamówienie można odebrać także w Warszawie, Suwałkach, Ełku i Grajewie, a w planach są kolejne lokalizacje.

Te dane tym bardziej robią wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę branżę, w jakiej działa sklep. Analizując statystyki krajowego czytelnictwa, można rynek książki od razu skazać na porażkę albo… zrobić to, co od kilku lat niestrudzenie robi Tania Książka. To znaczy szerzyć czytelnictwo, sprzedawać w atrakcyjnych cenach i tworzyć najprzyjemniejsze miejsce do robienia zakupów w sieci.

Rozwój, który został nagrodzony

Działalność Taniej Książki doceniają nie tylko klienci, ale także specjaliści z branży. Księgarnia od lat znajduje się na podium najważniejszych rankingów e-commerce. Białostocka firma tworzona przez pasjonatów czytania deklasuje wielkie sieci handlowe oraz światowe marki.

W 2018 Tania Książka zgarnęła kilka ważnych nagród. Oprócz wspomnianego wyróżnienia w rankingu Koszyk Roku (pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii Książki/zabawki), księgarnia zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo w kategorii Wybór Użytkownika oraz trzecie miejsce w kategorii Multimedia.

Za osiągnięcia finansowe spółka otrzymała natomiast tytuły Gazeli Biznesu 2018 i e-Gazeli Biznesu 2018. Tym samym znalazła się w wąskim gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w naszym kraju.

Video-marketing, który propaguje czytelnictwo

Tania Książka to firma z misją. Jej celem jest nie tylko odniesienie sukcesu w branży e-commerce, ale także "powiększanie imperium Czytelników w Polsce". Podejmowane przez spółkę działania nie przypominają jednak żadnej z tradycyjnych kampanii, jakie na przestrzeni ostatnich lat widzieliśmy w naszej przestrzeni publicznej. Firma do kwestii czytelnictwa podchodzi bowiem z ogromnym dystansem i humorem, którego wyrazem było na przykład Pogotowie Czytelnicze.

Kampania ta opierała się na dowcipnych filmach nagrywanych przez pracowników księgarni, które szły w parze z konkretnymi rabatami i promocjami. Scenki przepełniał absurdalny humor rodem z sitcomu, co było absolutnym zaprzeczeniem tradycyjnego sposobu mówienia o książkach.

– Działania związane z Pogotowiem Czytelniczym przyniosły nam spore korzyści wizerunkowe – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik działu marketingu i reklamy. – Odzew był ogromny. Nasze filmy na YouTubie doczekały się ponad 200 tysięcy wyświetleń, na Facebooku było ich ponad 380 tysięcy.

Zaangażowanie klientów przekroczyło najśmielsze oczekiwania twórców akcji. Odbiorcy docenili żartobliwe podejście do tematu i chętnie komentowali całe przedsięwzięcie. Dzięki temu Tania Książka stworzyła wokół siebie silną grupę fanów, którzy sami zaczęli tworzyć treści w oparciu o konwencję zaproponowaną przez marketingowców księgarni. Forma przekazu pozwoliła także na bliższe poznanie ludzi, stojących za działaniami sklepu.

Ponad 150 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomóż Im

Co ważne, Tania Książka nie poprzestaje tylko na swoich biznesowych i społecznych celach. Działa także w przestrzeni lokalnej i wspomaga podlaskie inicjatywy charytatywne.

– W zeszłym roku na potrzeby podopiecznym Fundacji Pomóż Im przekazaliśmy 151 236,20 zł – mówi Paweł Mieczkowski i dodaje: – Fundację wspieramy już od 5 lat i do tej pory suma pomocy przekroczyła już 360 tysięcy złotych. Co ważne, ta kwota stale rośnie, proporcjonalnie do liczby zamówień w naszym sklepie.

W 2018 roku pracownicy spółki uczestniczyli w szeregu zbiórek i akcji dobroczynnych na rzecz chorych dzieci czy zwierząt z białostockiego schroniska. Udowodnili tym samym, że etyczny biznes to nie tylko bycie fair wobec konkurencji, ale także powinność wobec miejsca, z którego się pochodzi.