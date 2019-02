Kochamy dobrze wyglądać. Nawet w zaciszu swojego domu

Kolekcja piżam wiosna/lato w ofercie Pigeon to z jednej strony pochwała wygody, z drugiej zaś ukłon w stronę subtelnej dziewczęcości. Po raz pierwszy w jej skład weszła także linia dla kobiet o nieco większym rozmiarze. Jest to odpowiedź na lukę, jaką marka zauważyła na bieliźniarskim rynku.

Kolekcja podstawowa i linia plus size są spójne. Od dłuższego czasu firma dostawała bowiem od klientek zapytania o większe rozmiary. Dlatego u źródeł tych uniwersalnych projektów leży założenie, że każda z nas ma prawo wyglądać i czuć się dobrze, nawet w domowym zaciszu. Nowe modele świetnie prezentują się więc zarówno na szczupłych, jak i obszerniejszych sylwetkach.

Energetyczne barwy – w sam raz na wiosnę i lato

Na cieplejsze wieczory i noce marka Pigeon proponuje komplety z krótkimi i długimi spodniami, koszule nocne oraz zwiewne szlafroki. Ich piżamy to prawdziwa feeria barw – dominują tu jasne, pastelowe kolory, nadruki w kropki i gwiazdki, a także wykończenia w formie falbanek, koronek, kokardek, guzików i pereł.

– Jak zwykle wykorzystaliśmy miłe w dotyku, wysokiej jakości materiały – mówi Anna Andruszkiewicz, przedstawicielka Pigeon. – Podstawą jest bawełna, wiskoza i satyna, które pozyskujemy od najlepszych producentów.

Materiały te gwarantują wygodę i komfort noszenia, nawet podczas wyższych temperatur. Wszystkie modele zapewniają swobodę ruchu, są więc idealnym rozwiązaniem dla kobiet, które cenią sobie połączenie wygody i stylu.

Co ważne, do niektórych piżam klientki będą mogły dobrać specjalnie zaprojektowane kapcie. Domowe, miękkie buty są funkcjonalnym elementem, który świetnie dopełnia stylizację.

Premiera w Dubaju

Najnowsza kolekcja od Pigeon będzie miała swoją premierę na początku lutego, w Dubaju, przy okazji międzynarodowych targów The Bride Shows. Impreza zrzesza przedstawicieli firm z całego świata, skupionych wokół tematyki ślubnej – od bielizny, biżuterii i perfum, przez suknie, kwiaty oraz dekoracje weselne. Towarzyszą jej pokazy mody, makijażu i kulinariów.

Targi co roku odwiedza ponad 20 tysięcy osób, więc to świetna okazja do zaprezentowania oferty Pigeon szerszej rzeszy odbiorców, a także szansa na zyskanie nowych kontaktów biznesowych. W najbliższym czasie marka chce poszerzać swoją rozpoznawalność poza Polską. Firma od lat bierze udział w międzynarodowych targach i stale buduje grono klientek z innych państw. Dubaj jest więc kolejnym, niezwykle prestiżowym krokiem w stronę zagranicznych rynków.

Pigeon będzie gościć w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich od 6 do 9 lutego. Polskie klientki nową kolekcję kupią już w połowie tego miesiąca. Oprócz piżam, w ofercie znajdą także biustonosze, komplety bielizny, ubrania dla kobiet w ciąży, dresy, a nawet sukienki.