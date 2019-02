Jak dbać o buty zimowe?

Buty zimowe dobrej jakości są najczęściej wykonane ze skóry licowej, nubuku lub zamszu.

– Materiały te wykazują odporność na przemakanie, jednak pod jednym warunkiem – muszą być odpowiednio pielęgnowane – tłumaczy Wioletta Uziębło, projektantka obuwia dla marki NIK Giatoma Niccoli.

W jaki sposób to robić? Poniżej znajdziesz proste rady, które pozwolą ci zabezpieczyć zimowe obuwie przed nieestetycznymi zaciekami oraz pękaniem.

Zamsz – reaguj na zabrudzenia!

Wiele osób obawia się kupowania zamszowych butów. Zapewne wynika to z przekonania, że zamsz jest skórą niepraktyczną, która szybko ulega zniszczeniu i ciężko pozbyć się z niej nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń. Jednak nic bardziej mylnego! Odpowiednio traktowany zamsz nie przecieka i może długo zachowywać swój wyjściowy kolor. Oto kilka wskazówek:

Przed pierwszym nałożeniem butów zadbaj o impregnację specjalnym preparatem. Wystarczy spryskać nim cholewkę, a na powierzchni zamszu utworzy się hydrofobowa warstwa ochronna. Zapobiega ona wnikaniu wilgoci, a także uodparnia buty na wszelkie zabrudzenia. Co ważne, impregnacja zamszu nie jest zabiegiem jednorazowym i warto powtarzać ją co kilka tygodni. Jeśli chcemy, aby nasze buty jak najdłużej wyglądały jak nowe, nie możemy zwlekać z ich czyszczeniem. Przydadzą nam się różne akcesoria - specjalnie szczoteczki lub gąbki, które nie uszkodzą skórzanej struktury. Przed wszelkimi zabiegami warto wyjąć z butów sznurowadła. Następnie gumową częścią szczoteczki usunąć głębokie bądź zlepione plamy. Potem zamsz przeczesujemy włosiem, pamiętając, by szczotkować wyłącznie w jedną stronę! Jeśli zabrudzenia są naprawdę duże, można użyć preparatu czyszczącego w formie pianki bądź sprayu. Wystarczy nałożyć go na powierzchnię buta, a następnie przetrzeć gąbką lub szczoteczką. Odświeżanie koloru.Co jakiś czas warto pokusić się o odświeżenie koloru swoich butów. Na rynku istnieje wiele profesjonalnych środków w różnych odcieniach, które nadadzą zamszowi lepszy wygląd, a dodatkowo zabezpieczą przed przemakaniem.

Nubuk – pielęgnuj jak zamsz

Dbanie o buty z nubuku przypomina pielęgnację zamszu, dlatego wiele preparatów przeznaczonych jest do obu rodzajów skór. Również w tym przypadku ważna jest systematyczność czyszczenia i odpowiednia impregnacja. Nubuk zabezpieczamy przed pierwszym użyciem obuwia i powtarzamy tę czynność co kilka tygodni. Czyścimy specjalnymi szczotkami, a do odświeżania koloru używamy środków w sprayu.

Skóra licowa – podstawą jest pastowanie

Skóra licowa wydaje się być najprostszą w utrzymaniu, ale wbrew pozorom jej pielęgnacja wymaga większych nakładów pracy. Dużym ułatwieniem jest natomiast fakt, że zabrudzenia w każdej chwili możemy usunąć przy pomocy wilgotnej ściereczki. To jednak nie wystarczy, aby zabezpieczyć skórę i zapewnić jej piękny wygląd.