Aranżacja salonu, który będzie centrum życia rodzinnego wymaga specjalnego podejścia. Pomieszczenie to musi bowiem spełniać szereg funkcji, bo szybko stanie się nie tylko miejscem wypoczynku, ale także bawialnią, jadalnią, torem przeszkód lub warsztatem malarskim. Projekt pokoju dziennego powinien więc wyjątkowo uwzględniać funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania. Poniżej kilka sprawdzonych wskazówek od specjalistów, dotyczących wyboru kanapy, podłóg i aranżacji ścian.



Kanapa – centrum salonu



Kanapa to najważniejszy mebel w salonie. Jeśli mamy wystarczającą ilość przestrzeni, warto zdecydować się na narożnik modułowy z funkcją spania. Ruchome elementy pozwolą nam na dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb, a dodatkowe miejsce do nocowania przyda się podczas wizyt gości albo rodzinnego, leniwego popołudnia.

– Przy zakupie sofy, kanapy lub narożnika należy zwrócić uwagę na solidność wykonania. Istotną kwestią jest, aby mebel miał trwałą konstrukcję, zbudowaną na drewnianym stelażu (najlepiej bukowym), który zapewni mu stabilność i większą żywotność, szczególnie przy skaczących i energicznych dzieciach – tłumaczy Grzegorz Cedrowski ze sklepu meblowego Faster, mieszczącego się w białostockim CH Fasty.

Ważne także, aby wypełnienie kanapy stanowiły sprężyny albo pianka wysokoelastyczna. W przeciwnym razie nasz mebel szybko straci sprężystość i schludny wygląd.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Z pewnością na obicie tapicerskie, a przede wszystkim na wytrzymałość materiału mierzoną w cyklach Martindale’a. W skrócie, im większa liczba cyklów, tym lepiej (dopuszczalne minimum to 10000). Warto również zastanowić się nad plamoodpornymi tkaninami, na przykład:

floki – dzięki swojej strukturze łatwo się czyści i słabo wchłania płyny,

tkaniny teflonowane – pokryte są warstwą teflonu zabezpieczającego materiał i ułatwiającego usuwanie zabrudzeń,

tkaniny plamoodporne – ich włókna nasączone są preparatem, zapobiegającym wchłanianiu płynów.

Jeśli chodzi o kolorystykę, to w pokoju dziennym lepiej sprawdzą się uniwersalne, stonowane barwy. – Najpraktyczniejsze przy dzieciach jest unikanie jasnych kolorów i zastosowanie szarości czy też brązów, na których słabiej widzi się zabrudzenia. Dodatkowo, łatwo z nich uczynić bazę do dalszej aranżacji. Jeśli chcemy nadać wnętrzu wyrazu, można to zrobić poprzez dostawienie fotela w kolorze musztardowym czy też bardzo modnej zieleni butelkowej – mówi Grzegorz Cedrowski.

Podłogi – ciepło i bezpiecznie

W kwestii wyboru podłóg do salonu mamy sporą dowolność. Najpopularniejsze materiały to panele podłogowe, drewno, wykładzina dywanowa bądź elastyczna. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Drewno na przykład gwarantuje nam piękny wygląd, ale wymaga specjalnej pielęgnacji. Wykładzina dywanowa natomiast łatwo ulega zabrudzeniom, ale jest ciepła i przyjemna.

Opcją pośrednią, która łączy zalety wielu materiałów są panele winylowe. Dlaczego?

– Panele winylowe idealnie nadają się do pokoju dziennego. Taka podłoga jest bowiem wytrzymała, plamoodporna i łatwa w utrzymaniu – mówi Bogdan Muszyński ze sklepu EkoParkiet z CH Fasty. – Ponadto panele o powierzchni synchronicznej do złudzenia przypominają drewno. Są też odporne na zarysowania dziecięcymi zabawkami.

Panele winylowe mają także kilka innych zalet, które docenią rodzice najmłodszych maluchów. Powierzchnia ta jest antypoślizgowa i ciepła, wykazuje również funkcje wyciszające. Ponadto panele winylowe można stosować z ogrzewaniem podłogowym.



Ściany – farba, tapeta czy tynk?



Ściany w salonie, w którym będą przebywać dzieci, są wyjątkowo narażone na zabrudzenia. Odciski rąk, ślady kredek czy resztki jedzenia mogą skutecznie popsuć każdą aranżację. Wystarczy jednak dobrać odpowiednie produkty, by po pierwsze, zminimalizować ryzyko zabrudzeń, a pod drugie – łatwo je usuwać.

– Najprostsze do utrzymania w czystości są farby lateksowe, które zawierają żywice, najczęściej poliakrylowe. Dzięki nim powierzchnia wykazuje większą odporność na szorowanie i ścieranie – tłumaczy Piotr Jończyk z firmy Perfekta z CH Fasty. – Jednak nie należy dać się zwieść myśleniu, że każde zabrudzenie uda nam się usunąć ze ściany, zwłaszcza kiedy nasze pociechy uwielbiają rysować.

Warto wtedy zastanowić się nad pomalowaniem kawałka ściany farbą tablicową bądź magnetyczną. Wyznaczone miejsce być może ostudzi zapędy młodego artysty do zapełniania malunkami innych powierzchni. Może to być też dobry sposób na wydzielenie w pomieszczeniu kącika z niskim stolikiem i krzesełkami dla najmłodszych.

Inną opcją w dekoracji ścian jest tapeta. Ze względu na różne wzory możemy ją kłaść na wszystkich ścianach bądź tylko na wybranych. – Do najtrwalszych zalicza się tapety winylowe, które są odporne na wodę, ścieranie oraz chemiczne środki do czyszczenia – mówi Piotr Jończyk i dodaje: – Decydując się na jakąkolwiek tapetę, warto dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta oraz opinią profesjonalistów, mających doświadczenie w usługach tapeciarskich.

A co, jeśli chcemy naprawdę poszaleć? Dzisiejszy rynek technik dekoracyjnych daje nam prawie nieograniczone możliwości. Cegła, beton, trawertyn, stiuk, piaskowiec czy flex-c-ment nadadzą wnętrzu charakteru, o jakim marzymy. Dlaczego materiały te sprawdzą się w salonie dla rodzin z dziećmi? Bo są niezwykle trwałe, proste w utrzymaniu, przeciwdziałają tworzeniu się pleśni oraz rozwojowi bakterii.