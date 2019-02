Imprezuj w Koku Sushi

Sushi cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem, zaś Koku Sushi - zasłużonym uznaniem klientów. Firma organizuje wiele imprez i akcji promocyjnych dla sushiloversów. Vouchery na Noc Sushi w Łodzi rozchodzą się w ciągu kliku dni, a atmosfera jaka panuje tego wieczoru w lokalu jest wyjątkowa. Właściciel restauracji zachęca więc także prywatne osoby i firmy do organizowania towarzyskich spotkań i imprez okolicznościowych na Piotrkowskiej.



- Spotykali się już u nas na biznes party przedstawiciele lokalnego środowiska prawniczego i medycznego, organizowaliśmy urodziny – mówi Bratłomiej Zajc z Koku Sushi w Łodzi. - Podziękowania jakie usłyszałem po zakończeniu imprezy świadczą o tym, że smakowało, a goście byli zadowoleni. Szczególnie wiele komplementów padło pod adresem obsługi.



Restauracja przygotowana jest na przyjęcie około 30 osób. Można też zarezerwować całą salę, aby czuć się w pełni komfortowo. Da się ją przearanżować zgodnie z potrzebami gości: albo jako jeden długi stół dla wszystkich, albo oddzielne stoliki. Menu można ustalić na podstawie tego co znajduje się w karcie Koku Sushi.



- Polecam Statek Koku Sushi Mix i Mostek Sushi Mix, to duże urozmaicone zestawy, bardzo efektownie prezentują się na stołach – mówi Bratłomiej Zajc. - Statki są nawiązaniem do nazwy sieci. Koku to japońska jednostka wagi ryżu, określano nią ładowność statku.



Warto przed imprezą zapytać zaproszonych gości czy wszyscy są miłośnikami sushi. Ale jeżeli znajdzie wśród nich ktoś, kto nie lubi tej potrawy, nie ma problemu. W menu Koku są też bardzo lubiane pierożki z mięsem kaczki, spring rollsy, samosy, tatar z łososia lub tuńczyka, zupy i sałatki. Wśród bywalców wielkim powodzeniem cieszy się sernik z lodami mango.



Koku Sushi przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi posiada też szeroki asortyment wyszukanych alkoholi. Barmani serwują np. japanese cocktail na bazie japońskiej whisky Hibiki, drinki z wyspiarskim winem śliwkowym Choya oraz – rzecz jasna – sake.



Łódzka restauracja otwarta została jesienią ubiegłego roku. Wszystko więc jeszcze pachnie tu nowością. Stonowane, eleganckie wnętrze, utrzymane w barwach ziemi, z zielonymi, świeżymi, kojarzącymi się z Azją akcentami, nie jest przytłaczające i zapewnia poczucie komfortu.