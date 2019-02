Na czym polega ten projekt ? Dotyczy on przede wszystkim pacjentów, u których występują zaostrzone objawy choroby psychicznej. W ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Zdrowia powstało w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach Centrum Zdrowia Psychicznego z poradniami zdrowia psychicznego dorosłych i punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym, który zapewnia rejestrację i koordynację świadczeń oraz w koniecznych przypadkach interwencję kryzysową. Osoby z problemami wymagającymi leczenia stacjonarnego są kierowani do izby przyjęć i hospitalizowani w oddziale stacjonarnym. Nowym zakresem, który funkcjonuje w ramach CZP jest oddział dzienny psychiatryczny, w którym zapewniana jest opieka, leczenie i terapia.

- Pacjent spędza tam co najmniej 5 godzin dziennie korzystając z konsultacji lekarza, psychoterapii, terapii zajęciowej i uczestniczy w spotkaniach społeczności terapeutycznej – mówi Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

W okresach remisji (ustąpienia objawów lub też mniejszego ich nasilenia), chory przez cały czas znajduje się pod opieką lekarzy prowadzących w Poradni Zdrowia Psychicznego. W sytuacjach, gdy z różnych względów osoba taka ma trudności z opuszczaniem domu (wiek, niepełnosprawność lub np. stany lękowe), może korzystać z usług świadczonych przez Zespół Leczenia Środowiskowego – okresowych wizyt lekarza, psychologa-terapeuty i odwiedzin pielęgniarki psychiatrycznej środowiskowej, obejmujące również wsparcie bliskich, z którymi mieszka osoba chorująca.



W najbliższy piątek (15 lutego) w Szpitalu Psychiatrycznym rozpocznie się Suwalskie Forum Psychiatryczne. Wydarzenie to wpisuje się w ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną dot. walki z depresją. W spotkaniu weźmie udział około 60 osób, w tym psychiatrzy, psychologowie, terapeuci, pielęgniarki oraz kadra zarządzająca w opiece psychiatrycznej i szeroko rozumianej ochronie zdrowia oraz przedstawiciele Wojewody, samorządu, Ministerstwa Zdrowia.- Zaplanowane wykłady mają na celu przekazanie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, a poprzez to zmniejszenie lęku wobec osób z doświadczeniem choroby, wsparcie osób borykających się z depresją - tą trudną chorobą, a także pomoc ich rodzinom w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – mówi Bożena Łapińska. - Podczas tegorocznej konferencji chcemy zapoznać uczestników z formami pomocy dla osób dotkniętych zaburzeniami nastroju, szczególnie depresji oraz pokazać jaką pomoc i gdzie można uzyskać w kryzysach psychicznych. Bardzo interesującą propozycją jest program redukcji stresu.



Program konferencji:



1. (Część główna budynku ul. Szpitalna 62)

10.00 - Otwarcie Konferencji w Centrum Zdrowia Psychicznego - zaprezentowanie nowych oddziałów

2. (Sala w budynku przy ul. Reja 67 A – niski parter – wejście od ul. Reja )

10.30 - Od pierwszej wizyty do opieki długoterminowej - formy opieki w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach

10.45 - Część wykładowa- wykłady w ramach Dni Walki z Depresją

11.30 - Opieka dzienna – co proponujemy pacjentom?

12.00 - Nowy Model Opieki - Program Pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego

12.30 - Panel podsumowujący - pytania, wystąpienia

ok. 13.15 – lunch