Gastromall Group konsekwentnie buduje pozycję lidera na rynku gastronomicznym

Rozmowy o podjęciu kooperacji trwały ponad rok i składały się z kilku etapów, poczynając od oceny potencjału marek oraz opracowania zasad współpracy w określonej perspektywie czasowej. Etap przygotowawczy zakończył się pozytywnymi wnioskami i podjęto decyzję o zaangażowaniu kapitału we wspólną działalność, która ma na celu rozwój marek Gastromall Group (Olimp, Deli Sandwich, Polski Stół) i Makarun w prestiżowych miejscach; galeriach handlowych klasy A i biznesowych centrach biurowych, które zapewniają wysoką rentowność.



Głównym celem współpracy jest osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów i zysków z rynku, przy wykorzystaniu w dużej skali efektu synergii. Większy zakres działania i potencjał wspólnego przedsięwzięcia wpłyną na wzrost długoterminowej wartości współpracujących przedsiębiorstw.



- Jesteśmy krajowym liderem w tworzeniu i zarządzaniu konceptami gastronomicznymi. Do współpracy pozyskujemy ludzi pełnych pomysłów, twórczych i nastawionych na sukces. Tacy są według mnie twórcy Makaruna. Najlepsi pracują z najlepszymi - mówi Piotr Niemiec właściciel Gastromall Group. - Będziemy łączyć naszą działalność operacyjną i integrować struktury, aby wykorzystać zalety obu firm. Dostrzegliśmy w marce Makarun wartości, którymi sami się kierujemy – przywiązanie do wysokiej jakości składników, szybkość w działaniu i elastyczność. Dania w Makarunie są smaczne, przyrządzane na zamówienie. Atutem jest niewygórowana cena za dobry, wartościowy obiad. Ważny był dla nas także sieciowy charakter brandu. Restauracje GG również funkcjonują w tym systemie. Pierwsze efekty naszych działań już widać – Makarun uzupełnił ofertę gastronomiczną w Orange Office w Krakowie gdzie od ponad 3 lat działa Restauracja Olimp. Wnioski z tego pilotażowego projektu pomogą nam z pewnością ulepszyć swoje koncepty.



Także właściciele Makaruna są optymistycznie nastawieni do wspólnego biznesowego przedsięwzięcia i liczą na intensywny rozwój marki we współpracy z doświadczonym partnerem.



- Makarun od samego początku był rozwijany przez nas organicznie bez pomocy podmiotów zewnętrznych - komentuje Marcin Szworak współwłaściciel firmy. - Nasz pomysł w ciągu przeszło 7 lat od powstania pierwszego lokalu zadomowił się na rynku polskim i udowodnił, że mamy potencjał na rozwinięcie stworzonej marki na jeszcze większą skalę, co potwierdzały liczne zapytania franczyzowe z Polski i zagranicy. Nie ukrywamy, że w trakcie naszej pracy borykaliśmy się również z wieloma problemami jak choćby dostęp do najlepszych lokalizacji.



Od dłuższego czasu pojawiały się również oferty współpracy od inwestorów finansowych oraz branżowych, jednak dopiero oferta Gastromall Group przekonała nas do nawiązania współpracy. Chodziło nam głównie o partnerskie podejście wykorzystujące efekt synergii obydwu stron oraz chęć rozwoju nie tylko Makaruna, ale całej grupy, a także - co chyba najważniejsze - partnerskie podejście Piotra Niemca do współpracy i rozwoju naszych firm.

- dodaje Marcin Szworak, współwłaściciel sieci Makarun Spaghetti and Salad

Gastromall Group zarządza ponad setką lokali gastronomicznych w całej Polsce. Restauracje Olimp to najbardziej rozpoznawalny i najszybciej rozwijający się koncept Grupy oferujący jedzenie na wagę w ujednoliconej cenie za 100 g. Ekspansja sieci prowadzona jest w miastach powyżej 70 tys. mieszkańców oraz na powierzchniach od 60 do 600 mkw. Obecnie obejmuje 85 punkty sprzedaży. Najwięcej lokali pod marką Restauracje Olimp znajduje się w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Firma na rynku gastronomicznym działa od 1995 r. W swoim portfolio posiada także marki Deli Sandwich, Polski Stół oraz Isto.



Makarun to polska sieć spaghetterii założona w 2012 roku. Pomysł na biznes narodził się w głowach trzech studentów i szybko okazał się być strzałem w dziesiątkę. W ciągu 7 lat z jednego, małego punktu przy miasteczku studenckim w Krakowie powstała sieć 27 spaghetterii, działających w 14 polskich miastach, m.in. Krakowie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Poznaniu czy Wrocławiu oraz za granicą, w Hamburgu, a wkrótce także w Dubaju. Inspiracja tradycyjną kuchnią włoską i zdrowymi daniami na wynos, była początkiem alternatywy dla zwykłych fast-foodowych restauracji.Na bieżący rok planowany jest dynamiczny rozwój marek GG oraz Makaruna, dzięki połączonym zasobom finansowym i osobowym.