Firma z Białegostoku stworzyła aplikację dla uczestników szczytu ONZ

Szczyt klimatyczny ONZ COP-24 był jednym z najważniejszych wydarzeń w światowej polityce 2018 roku. To ogromne, międzynarodowe przedsięwzięcie wymagało specjalnych rozwiązań organizacyjnych. Jednym z nich była aplikacja mobilna COP24 Official App, którą na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowała firma GoApps.

– Ministerstwo zaprosiło nas do dialogu technicznego w celu wybrania najlepszego rozwiązania, które spełni wszystkie wymagania stawiane przed aplikacją na potrzeby konferencji ONZ – mówi Robert Kondracki, Prezes GoApps Sp. z o.o. – Naszym zadaniem było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających komunikację między organizatorami a kilkunastoma tysiącami delegatów, którzy przyjechali do Katowic często z najdalszych zakątków świata.

Polska aplikacja w służbie ONZ



Aplikacja pełniła funkcję podstawowego nośnika informacji dla uczestników szczytu. Za pomocą powiadomień organizatorzy przekazywali im ważne komunikaty dotyczące zmian w terminach posiedzeń, imprez towarzyszących czy środków transportu. Użytkownicy mieli także dostęp do kalendarza obrad, map, rozkładów jazdy komunikacji miejskiej oraz wszelkich aktualności.



Aplikacja została stworzona w trzech wersjach językowych, a jej najważniejsze funkcje nie wymagały dostępu do internetu. Ponadto przy każdym uruchomieniu przedstawiała uczestnikom ciekawostki na temat naszego kraju. Dostępna była w dwóch wersjach, zarówno dla telefonów na Android, jak i iPhone.



Twórcy aplikacji, GoApps, to jedna z najbardziej doświadczonych firm w Polsce zajmujących się oprogramowaniem na telefony komórkowe. Zaczynali w 2012 roku, kiedy rynek smartfonów dopiero nabierał rozpędu. Dzisiaj mogą się pochwalić realizacjami dla największych marek oraz instytucji, na przykład Lasów Państwowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy AC S.A. W zeszłym roku do swojego portfolio dorzucili także aplikację dla ONZ, z której skorzystali przedstawiciele większości państw na świecie.

– Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak ważnego przedsięwzięcia. Wszystkie osoby, z którymi współpracowaliśmy z ramienia Ministerstwa Ochrony Środowiska, wyróżniały się profesjonalizmem oraz ogromnym zaangażowaniem w organizację COP-24 – tłumaczy Robert Kondracki – Nasza aplikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, zarówno ze strony Ministerstwa, jak i samych uczestników.

Dlaczego szczyt COP-24 był tak ważny?



COP-24 to kamień milowy w historii globalnych porozumień klimatycznych. Wypracowany na nim tzw. Pakiet katowicki wyznacza drogę polityki ochrony środowiska naturalnego na najbliższe lata. Jego celem jest wprowadzenie w życie podpisanego w 2015 roku Porozumienia paryskiego, które zakłada wzmożenie wysiłków na rzecz ograniczenia średniego globalnego wzrostu temperatur do 1,5 stopnia C.

Podczas COP-24 odbywały się konferencje, spotkania, debaty, a także cała masa imprez kulturalnych. W szczycie uczestniczyły głowy państw, szefowie rządów, blisko 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych oraz przedstawiciele różnych organizacji.

Konferencja ONZ odbywała się w Katowicach w od 3 do 14 grudnia 2018 roku.