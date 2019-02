Trzy tygodnie darmowego sushi

Szkolenie w Gnieźnie rozpoczęło się 20 lutego, w Grudziądzu ruszy 25 lutego. Obydwa potrwają około trzech tygodni. Przez ten czas największa polska sieć sushi barów zaprasza klientów w tych miastach do próbowana przygotowywanych potraw zupełnie za darmo.

- Nie ma chyba lepszego sposobu na to, by przekonać do siebie nowych klientów. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i Gniezna pewnie nawet nie wiedzą czy lubią sushi czy nie, bo nigdy go nie jedli. Otwieramy pierwsze lokale serwujące sushi w tych miastach – mówi Urszula Olechno współwłaścicielka sieci. – Teraz będą mogli spróbować naszych potraw, ocenić ich jakość i mam nadzieję - zostaną stałymi bywalcami Koku.

Przez pierwsze dni można się spodziewać dań bez użycia ryb. Na początku kucharze będą musieli nauczyć się techniki przygotowywania ryżu i zwijania rolek. Filetowanie ryby to wyższa szkoła jazdy, więc na to przychodzi czas, kiedy opanowane są już podstawy. Poza sushi i sashimi, w szkoleniowym menu znajdą się też inne sztandarowe potrawy Koku Sushi, takie jak: pierożki gyoza z kaczką, spring rollsy, sandwiche gua bao oraz sałatki.

Kucharze – ekipa przygotowująca sushi liczy zazwyczaj od 5 - 6 osób - będą poznawali tajniki produkcji dań przez całe trzy tygodnie, obsługa baru i kelnerzy przez tydzień.

- Każdego dnia na profilach facebookowych Koku Sushi w Grudziądzu i w Gnieźnie będziemy informowali o tym, kiedy można do nas zajrzeć i odebrać darmowy lunch - mówi Magdalena Matejczuk, odpowiadająca w Koku Sushi za marketing. - Terminy będą elastyczne, dlatego godziny poczęstunku ustalać będziemy na bieżąco. W niektóre dni, kiedy będziemy szczególnie dumni, z tego co udało się naszej kucharskiej ekipie zrobić, zamierzamy wychodzić do miasta i częstować przechodniów.

Otwarcie lokalu przy Rynku 20 w Gnieźnie planowane jest na 11 marca. Restauracja w Grudziądzu przy ul. Groblowej 4 ruszy 18 marca. Razem z nimi, sieć Koku Sushi prowadzić będzie w sumie 22 bary w 19 miastach. Kolejne szkolenia i otwarcia odbędą się w Szczecinie, Zawierciu, Olsztynie, Stargardzie. Jeszcze w tym roku!