Księgarnia TaniaKsiazka.pl zdobyła Laur Opineo

Ranking Sklepów Internetowych Opineo.pl to raport opierający się na ocenach klientów, którzy dokonali zakupu w co najmniej jednym z 38 tysięcy miejsc dostępnych w sieci. Konsumenci brali pod uwagę szybkość realizacji zamówienia, poziom obsługi, jakość zapakowania przesyłki oraz decydowali, czy sklep jest wart polecenia.

To nie pierwszy raz, kiedy TaniaKsiazka.pl znalazła się na wysokich miejscach w Rankingu, co czyni ją jedną z najchętniej wybieranych księgarni w Polsce. W tym roku internauci wystawili jej także jedną z najwyższych średnich ocen spośród wszystkich konkurentów w kategorii "Książki".

– Laur Opineo jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ponieważ to klienci pośrednio decydują o jego przyznaniu – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni. – Cały czas pracujemy nad podnoszeniem standardów obsługi i cieszymy się, że osoby, które robią u nas zakupy, widzą i doceniają nasze starania.

W samym 2018 roku Tania Książka doczekała się blisko 19 tysięcy opinii konsumentów i średniej ocen na poziomie 4,85 na 5 możliwych punktów. Łącznie proces zakupowy w sklepie skomentowano ponad 44 tysiące razy.

Za co klienci oraz twórcy Raportu cenią sobie Tanią Książkę? Okazuje się, że nie tylko za atrakcyjną ofertę, ale także udział w akcjach charytatywnych, zniżki za oddanie krwi oraz rozbudowaną politykę rabatową. Do tego dochodzi dobra komunikacja ze sklepem, co potwierdza certyfikat Opineo "Słucham Swoich Klientów". Program ten obejmuje miejsca, w których to właśnie recenzje konsumentów stanowią główny wyznacznik strategii rozwoju oraz kierunku poprawy jakości obsługi.

Laur Opineo to kolejna nagroda w dorobku księgarni TaniaKsiazka.pl. W samym 2018 roku księgarnia otrzymała kilka innych, prestiżowych wyróżnień: pierwsze miejsce w Rankingu Koszyk Roku, wyróżnienie w programie Konsumencki Lider Jakości oraz Złoty i Brązowy Laur Ceneo (w kategoriach: "Wybór użytkownika" oraz "Multimedia").