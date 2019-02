Warsztaty językowe, czyli chwila uśmiechu dla rodzeństwa nieuleczalnie chorych dzieci

Zajęcia dla dzieci w Szkole Języków Obcych ABC to okazja nie tylko do zabawy i nauki, ale także do niesienia pomocy. Szkoła od kilku miesięcy wspiera Stowarzyszenie Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok Nas”, co miesiąc przekazując 1% swojego dochodu. Zaprasza też rodzeństwo podopiecznych do darmowego udziału w warsztatach językowych.

Warsztaty językowe to już comiesięczna tradycja w ABC. W ostatnią sobotę dzieci spotkały się, aby przeprowadzać eksperymenty w stworzonym przez uczniów laboratorium naukowym, podszkolić angielski oraz obejrzeć film.

Tym razem do udziału w zajęciach SJO ABC zaprosiła Julię Zduniak, siostrę jednej z podopiecznych Stowarzyszenia Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok Nas”. Julka ma sześć lat, śliczne włoski blond i niepowtarzalny uśmiech. Na co dzień razem z rodzicami boryka się z nieuleczalną chorobą swojej trzyletniej siostry Natalki, u której zdiagnozowano jedyny jak do tej pory przypadek chorobowy. To aberracja chromosomu X.

– Natalka ma już trzy lata i od dwóch podrosła zaledwie dwa centymetry. Nasza córeczka nie rozwija się, nie rośnie. Nikt do tej pory nie zdiagnozował tej choroby i my nie wiemy, co tak naprawdę nas czeka. Natalka wymaga codziennej rehabilitacji, którą zapewnia nam dziecięce hospicjum, ale też zapewnia nam ono znacznie więcej. Choćby to, że starsza córka mogła uczestniczyć w warsztatach z języka angielskiego w szkole ABC – mówi Paulina Zduniak, mama dziewczynek.

Julka wróciła z nich zachwycona i szczęśliwa, bo przez pięć godzin przebywała w gronie rówieśników, uczyła się angielskich słówek i bawiła się doskonale.

– Przez cały czas powtarza, że samodzielnie zrobiła wulkan… Dla nas takie gesty od zupełnie obcych ludzi są naprawdę bardzo ważne i dziękujemy z całego serca. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że hospicjum to nie jest miejsce, gdzie czeka się na śmierć, to miejsce tętniące życiem, radością i mimo wszystko szczęściem...

Stowarzyszenie „Obok Nas” prowadzi domowe hospicjum, hospicjum perinatalne dla par spodziewających się nieuleczalnie chorych dzieci, Klub Seniora oraz otacza opieką pacjentów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W listopadzie do grona darczyńców tej instytucji dołączyła Szkoła Języków Obcych ABC, która pragnie pomagać także rodzeństwu podopiecznych.

– Zdecydowaliśmy się wspierać Stowarzyszenie, ponieważ doceniamy ludzi, którzy pochylają się nad cierpieniem drugiego człowieka – mówi Katarzyna Łapińska, dyrektor szkoły językowej ABC. –Teraz mamy zamiar regularnie zapraszać rodzeństwo małych pacjentów do darmowego udziału w naszych zajęciach i warsztatach. Wierzymy, że to dla tych dzieci szansa na miłe chwile wypełnione nie tylko nauką, ale przede wszystkim – pożyteczną zabawą. Cieszymy się, że w gronie rówieśników choć na chwilę mogą zapomnieć o swoich troskach.

Kolejne językowe warsztaty w SJO ABC odbędą się już 23 marca.