Kuchnia modułowa nie musi być nudna

Kuchnie modułowe najczęściej wybierają ludzie ceniący sobie komfort zakupów i szybką realizację zamówienia. Takie rozwiązania doskonale sprawdzą się w regularnych i standardowych pomieszczeniach. Jednak trzeba pamiętać o tym, że nie we wszystkich wnętrzach można je wykorzystać. Raczej nie polecane są w kuchniach, gdzie występuje wiele łamanych ścian.

- Kuchnia modułowa jest dość prosta w montażu i aranżacji jak układanka z klocków. Każdy z „kawałków” możemy ze sobą łączyć, by w efekcie końcowym zbudować swoją wersję idealnego wnętrza – mówi Błażej Dzierżyński, przedstawiciel salonu meblowego Rsdesign i dodaje, że kuchnie modułowe nie oznaczają gotowego zestawu, lecz model, który został skatalogowany do danej kolorystyki i pasuje do szafek dolnych i górnych.

Klienci słysząc taki opis zazwyczaj kwitują to zdaniem: „Chcemy mieć kuchnię pod wymiar i musimy iść do stolarza”.



- Nic bardziej mylnego. Każda kuchnia robiona pod wymiar, również jest składana ze standardowych szafek, ewentualnie jedna z nich jest robiona w nieszablonowym wymiarze. Kuchnie na wymiar od modułowych różni głównie cena i jest to najbardziej drastyczna różnica – dodaje Błażej Dzierżyński.



Dziś klientom zależy na tym, aby wystrój kuchni był nowoczesny, funkcjonalny i co najważniejsze nie pochłonął życiowych oszczędności. Ten kierunek obrali producenci kuchni modułowych i w efekcie mamy coraz lepsze rozwiązania, które w niektórych przypadkach dają również możliwość wykonania szafek niestandardowych. Marka RSdesign specjalizuje się w projektowaniu kuchni właśnie przy użyciu systemów modułowych.



- Wykonujemy dużo zabudów pod sufit, a niektóre projekty są z wyspami, półwyspami czy barami. Jeżeli chodzi o jakość, jest ona wysoka w stosunku do ceny i nie odbiega od mebli robionych u stolarza, a czasami nawet jest lepsza. Dzieje się tak ponieważ płyty są cięte i okleinowane w fabrykach na profesjonalnym sprzęcie który jest bardziej zaawansowany technologicznie i dokładniejszy od tego używanego przez małe zakłady – mówi Błażej Dzierżyński.



Meble zamówione u stolarza mogą być nawet dwa razy droższe niż niczym nie ustępujące im segmenty modułowe. Kuchnie modułowe są najczęściej dużo tańsze od tych wykonywanych na indywidualne zamówienie, gdyż jest to produkcja masowa co znacząco obniża koszty. Co ważne ich montaż nie jest skomplikowany i prawdopodobnie każdy majsterkowicz sobie z tym poradzi. To również wpływa na niższą cenę wymarzonej i oryginalnej kuchni.



Jeżeli posiadasz dom czy mieszkanie, także na wynajem czy sprzedaż, to z wykorzystaniem rozwiązań modułowych i stosunkowo niewielkim kosztem można stworzyć bardzo ciekawe rozwiązania. A ci, klienci, którzy zdecydują się na zakupy w Rsdesign projekt i wizualizację otrzymają za darmo.