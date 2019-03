3 kroki do urządzenia małej sypialni w mieszkaniu

W mieszkaniach każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Nic więc dziwnego, że Polacy często rezygnują z sypialni lub urządzają ją w najmniejszym czy mało ustawnym pokoju. To właśnie dlatego aranżacja tego pomieszczenia może nastręczać pewnych kłopotów.

Jednak nie należy się zrażać. Funkcjonalną sypialnię z powodzeniem możemy zaplanować sami. Wystarczy zastosować się do kilku prostych wskazówek, a w przypadku wątpliwości, skonsultować się ze specjalistami.

Krok 1. Podejmij decyzję, jakie funkcje ma spełniać twoja sypialnia

Czy sypialnia ma być jedynie przestrzenią do odpoczynku, czy chcemy wygospodarować w niej miejsce także do przechowywania, trzymania książek albo kosmetyków? A może w naszej sypialni wkrótce zagości dziecięce łóżeczko? Na te wszystkie pytania warto sobie odpowiedzieć jeszcze przed przystąpieniem do wyboru mebli.

Jeśli dysponujemy ograniczonym metrażem, nie warto zagracać go rzeczami, które równie dobrze mogą znaleźć swoje miejsce w innych częściach mieszkania. Decydujesz się na szafę? Możesz zrezygnować z komody. Wolisz mieć komodę? Odpuść sobie nocne szafki lub postaw na ich minimalistyczną formę.

Utrzymanie ładu przy małej liczbie mebli wcale nie jest takie trudne. W życiu na niewielkiej przestrzeni dobrze sprawdzi się zasada – im mniej, tym lepiej. Na dobry początek warto więc pozbyć się niepotrzebnych ubrań i bibelotów, które w pierwszym odruchu chcielibyśmy umieścić w sypialni. Tym bardziej, jeśli ma być naszą oazą spokoju.

Krok 2. Dobierz odpowiednie łóżko

Łóżko to centralny mebel każdej sypialni, warto więc poświęcić mu nieco więcej uwagi. Co radzą specjaliści?

– Do sypialni przeznaczonej dla dwóch osób wybierzmy łóżko o szerokości minimum 140 cm, w przypadku jednej osoby wystarczy 90 cm – mówi Beata Borkowska ze sklepu Fantastyczna Kraina Snu znajdującego się w Centrum Handlowym Fasty. – Świetnym rozwiązaniem są meble ze schowkami, w których będziemy mogli przechowywać dodatkowy komplet pościeli. W małej sypialni dobrze sprawdzą się łóżka o lekkiej konstrukcji oraz nowoczesnej linii, bez odważnych zdobień i wyrazistych wzorów.

A co w sytuacji, gdy zależy nam na nietypowych wymiarach lub chcemy maksymalnie wykorzystać przestrzeń, ale nie pasują nam żadne standardowe rozwiązania?

– Czasami jedyną opcją jest wykonanie projektu łóżka na zamówienie – tłumaczy Arkadiusz Dąbrowski ze Sklepu Meblowego Krzysztof Lachowski z CH Fasty. – Kupno mebli na wymiar daje możliwość samodzielnego określenia szerokości, długości czy wysokości. Ponadto sami decydujemy czy wolimy łóżko na nóżkach, żeby łatwiej było o zachowanie porządku w sypialni, czy w pełnej zabudowie boków do podłogi.

Kolorystykę i materiał łóżka uzależniamy od stylu, w jakim chcemy urządzić sypialnię.

– Drewniane, surowe ramy sprawdzą się w skandynawskich lub rustykalnych wnętrzach, wprowadzając do nich ciepło i przytulność. Łóżka z tapicerowanym zagłówkiem uzupełnią pomieszczenie w stylu loft lub glamour – dodaje Beata Borkowska.

Miękka powierzchnia sprawdzi się także w przypadku młodych mam, które chcą w łóżku karmić swoje dziecko oraz osób lubiących czytać przed snem.

Krok 3. Wybierz szafę skrojoną do twoich potrzeb

W przypadku małej sypialni każdy mebel musi spełniać jakąś funkcję. Najważniejszą z nich jest przechowywanie. Wbrew pozorom duża, jasna szafa może się sprawdzić w małym pomieszczeniu lepiej niż na przykład dwie mniejsze szafki czy komody. A jeśli zdecydujemy się na lustra, dodatkowo zyskamy złudzenie większej przestrzeni.

– Moim zdaniem idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług profesjonalisty i zamówienie szafy na wymiar, która będzie spersonalizowana konkretnie pod potrzebę klienta. Najpierw należy się zastanowić, co będziemy chcieli schować w swoim meblu? W tym celu najlepiej zrobić listę rzeczy i określić gabaryty tych największych, aby zaplanować dla nich właściwe miejsce – radzi Arkadiusz Dąbrowski. – Kolejne pytania to: ile miejsca możemy zagospodarować na daną szafę, ile osób będzie z niej korzystać, a także, jaki sposób przechowania rzeczy preferujemy – wieszanie czy składanie?

Specjaliści radzą również, aby wydzielić w szafie dwie strefy – damską oraz męską. Dlaczego to tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że swobodny dostęp do różnych części często wynika z różnicy wzrostu oraz ulubionego sposobu przechowywania.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Nie samymi meblami sypialnia żyje! Dużą rolę odgrywa w niej także kolorystyka ścian. Dzięki odpowiednio dobranym barwom możemy optycznie powiększyć pomieszczenie lub nadać mu niepowtarzalny klimat.

– Głównym aspektem przy wyborze koloru sypialni powinny być nasze preferencje, a nie aktualna moda. Ciemny kolor na jednej ze ścian doda buduarowego i tajemniczego klimatu całemu wnętrzu. Dlatego możemy postawić zarówno na ciemną, gorzką czekoladę, mocny turkus lub głęboki granat, które idealnie uwydatnią piękno jasnych mebli, refleksy szkła czy głębokie słoje i strukturę drewna. Jeśli natomiast wolimy jasne wnętrza, w sypialnie doskonale będą wyglądały delikatne odcienie brązów, beżów, szarości oraz pastelowe błękity, ożywione karmelem, turkusem lub pudrowym różem. Przy tego typu kolorach wybierzmy meble w ciemniejszych odcieniach płyty, z głęboką strukturą lub egzotycznymi dekorami – podsumowuje Arkadiusz Dąbrowski.