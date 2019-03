Cateromarket z nowym partnerem biznesowym

Cateromarket.pl to największa wyszukiwarka cateringów dietetycznych w Polsce. Umożliwia przeglądanie ofert oraz kontakt z firmami z ponad 400 miast naszego kraju. Niedługo, za sprawą inwestycji spółki Hermax, Cateromarket znacząco rozszerzy zakres działalności. Właściciele planują odświeżyć wygląd serwisu i zaproponować klientom nową jakość.

Catering dietetyczny online – wygodne zamawianie to główna potrzeba tego rynku

Na czym ma polegać zmiana? Przede wszystkim za pośrednictwem cateromarket.pl będzie można porównać propozycje różnych diet pudełkowych, zamówić usługę, a także dokonać płatności online. Wszystko w jednym miejscu, bez konieczności wchodzenia na strony poszczególnych firm i dokonywania przelewów.

– Z informacji od naszych klientów wiemy, że jedną z największych bolączek konsumentów na rynku diet pudełkowych jest brak wygodnych form płatności. Z drugiej strony wprowadzenie ich przez mniejsze firmy cateringowe wiąże się z dużymi kosztami – tłumaczy Łukasz Sot, współwłaściciel marki Cateromarket. – Dlatego idealnym rozwiązaniem wydaje się być ogólnopolska, nowoczesna wyszukiwarka diet pudełkowych, która będzie pośredniczyła w transakcjach. Klient wygodnie i szybko zapłaci na intuicyjnej stronie internetowej, a pieniądze trafią bezpośrednio na konto firmy cateringowej. Minimum formalności, maksimum wygody.

Naturalny kierunek rozwoju

Współpraca Cateromarketu z Hermaxem wydaje się być naturalnym etapem w rozwoju obu firm. Spółka Cateromarket od dłuższego czasu rozważała bowiem pozyskanie wsparcia inwestycyjnego, a Hermax zwiększenie obecności na rynku cateringów dietetycznych.

Hermax ma obecnie pod swoimi skrzydłami sześć prężnie rozwijających się marek związanych z żywieniem. Ich flagowym produktem jest Kcalmar.pro – aplikacja dla dietetyków do zarządzania gabinetem, układania jadłospisów i kontaktu z klientami. Oprócz tego działają także serwis i aplikacja Kcalmar.com przeznaczone dla osób szukających dietetyka oraz Instytut Edukacji Żywieniowej – oferujący szkolenia i konferencje. Kolejnym produktem Hermaxu jest Kcalmar Catering, czyli oprogramowanie do kompleksowego zarządzania cateringiem.

W październiku 2018 roku spółka podjęła współpracę z Cateromarketem, tym samym powiększając portfolio swoich dietetycznych marek o popularną wyszukiwarkę zdrowych cateringów.

– Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ widzimy korzyści, które możemy osiągnąć razem, a których najprawdopodobniej nie mielibyśmy szans osiągnąć osobno – tłumaczy Łukasz Sot i dodaje: – W pierwszej kolejności chcemy udoskonalić nasze produkty, aby jak najlepiej edukować Polaków w obszarze odżywiania. Obecnie pracujemy nad tym, aby stworzyć największą w Polsce grupę o charakterze dietetyczno-sprzedażowym.

Technologia w służbie dietetyki

Kluczowym aspektem funkcjonowania obu spółek jest zaplecze technologiczne. Oferowane przez obie firmy usługi łączą w sobie wiedzę na temat dietetyki z najnowszymi osiągnięciami z branży IT. Dzięki temu zarówno Cateromarket, jak i Kcalmar mogą oferować klientom rozwiązania skrojone do potrzeb współczesnego człowieka.

– Nowoczesna dietetyka powinna łączyć to, co najlepsze w wizytach w stacjonarnych gabinetach z wygodą internetu – mówi Łukasz Sot. – Dzięki współpracy możemy dotrzeć do różnych grup klientów – oferując gotowe i sprawdzone jadłospisy, konsultacje dietetyczne z indywidualnie rozpisanymi dietami i przepisami do samodzielnego przygotowania w domu, czy wreszcie kompleksową usługę wyboru i zakupu cateringu dietetycznego. Pokazujemy w ten sposób, że istnieje wiele dróg do osiągnięcia jednego celu – zmiany nawyków żywieniowych i zdrowszego trybu życia.