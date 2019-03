O tym, że warto znać języki obce nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Większe możliwości na rynku pracy, awans, szansa na zagraniczną posadę – to tylko niektóre z korzyści. Nic więc dziwnego, że rodzice tak chętnie posyłają swoje dzieci do szkół językowych, już od najmłodszych lat inwestując w ich rozwój.

W przypadku dorosłych sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Przytłoczeni codziennymi obowiązkami, często nie wyobrażamy sobie wygospodarowania kilku godzin w tygodniu na zorganizowane zajęcia. Do tego dochodzi kwestia dojazdów, która dla osób mieszkających poza dużymi miastami, jest sporym utrudnieniem.

Z drugiej strony wiadomo, że samotne studiowanie podręczników nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Najlepsze efekty zawsze przynosi bezpośredni kontakt z osobą płynnie posługującą się danym językiem. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są kursy online z lektorem.

Kursy online to większe możliwości

Kursy online niewiele różnią się od nauki języka, jaką znamy z tradycyjnych lektoratów. Do zajęć wystarczy komputer lub tablet z podłączeniem do internetu. Lekcje odbywają się na specjalnej platformie, pod okiem lektora, który pozostaje z nami w kontakcie w czasie rzeczywistym. Nauczyciel i uczeń widzą się poprzez kamery, mogą swobodnie rozmawiać, a także przekazywać sobie ćwiczenia i wspólnie pracować nad jakimś zagadnieniem.

– Kursy online pozwalają nam doskonalić te same umiejętności, których nabywamy podczas zwykłych lektoratów – mówi mgr Aneta Szklanko, metodyk ze Szkoły ABC Online oraz Szkoły Języków Obcych ABC. – Program zawsze dostosowujemy do potrzeb danego słuchacza. Niektórym zależy na nauce podstaw, inni chcą przygotować się do rozmowy o pracę, a jeszcze inni pragną podszkolić się w angielskim w biznesie. To dlatego zajęcia odbywają się indywidualnie, w parach bądź w niewielkich grupach o podobnym poziomie znajomości języka.

Nauka za pośrednictwem platformy edukacyjnej to także dostęp do wielu ciekawych materiałów czy aplikacji. Mobilna formuła daje nam możliwość zapisywania i przesyłania notatek, odtwarzania filmów, uczenia się poprzez gry edukacyjne czy sięgania po zasoby internetu. Korzystanie z najnowszych zdobyczy technologii uatrakcyjnia zajęcia i angażuje słuchaczy, którym łatwiej jest skupić swoją uwagę na takiej formie komunikacji.

Kursy angielskiego online – dla kogo?

Kursy online są nie tylko skutecznym, ale także niezwykle wygodnym rozwiązaniem. To uczestnik decyduje, kiedy chce mieć zajęcia, a także, gdzie w tym czasie będzie przebywał. Może ustalić godziny poranne, przed wyjściem do pracy, może się uczyć w trakcie przerwy na lunch, po południu albo wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać. W ten sposób oszczędza czas na dojazdy oraz zyskuje większą elastyczność w godzeniu obowiązków zawodowych i prywatnych.

– Kursy online świetnie sprawdzą się w przypadku osób pracujących, studentów, ale także mam przebywających na urlopie macierzyńskim, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje. Co ważne, do sprawnego poruszania się po platformie wystarczy podstawowa znajomość obsługi komputera. Dlatego z kursów online bez problemu mogą korzystać również osoby starsze oraz ludzie, którzy na co dzień nie używają tego typu urządzeń – tłumaczy Aneta Szklanko.

Jak wybrać odpowiedni kurs? Poniżej kilka wskazówek:

- Na początku zastanów się, do czego przyda ci się znajomość języka obcego i w jakich sytuacjach chciałbyś ją wykorzystywać – zawodowych czy wyłącznie prywatnych. To pomoże ci wybrać odpowiedni rodzaj kursu oraz ustalić częstotliwość zajęć. Nie musisz samodzielnie określać swojego poziomu językowego. W dobrych szkołach nawet przy kursach online przejdziesz odpowiedni test.

- Zwróć uwagę, czy szkoła, którą wybierasz, oferuje zajęcia z lektorem. Pamiętaj, że kontakt z drugim człowiekiem jest najbardziej efektywną formą nauki języka.

- Skorzystaj z lekcji próbnej. W ten sposób sprawdzisz, czy taka forma zajęć jest dla ciebie odpowiednia.

- Przed opłaceniem kursu skonsultuj się z lektorem. Unikaj szkół, w których nie możesz porozmawiać ze swoim przyszłym nauczycielem. Rozmowa pomoże wam określić potrzeby, a także wybrać najlepszą z możliwych opcji.

