Białostocka firma Tooles odebrała tytuł Gazeli Biznesu 2018. Zajęła trzecie miejsce w województwie podlaskim

Tooles to sklep z narzędziami, elektronarzędziami oraz akcesoriami do samochodów, domu i ogrodu. Firma funkcjonuje na rynku od 2011 roku. Dzisiaj posiada sklep stacjonarny, sklep internetowy oraz dwa magazyny. Przyjmuje zamówienia nie tylko z kraju, ale także zza granicy – Norwegii, Szwecji, Czech czy Chorwacji.

Gazelę Biznesu 2018 Tooles otrzymał za blisko 236% wzrost w przeciągu ostatnich trzech lat. Dało to firmie trzecie miejsce spośród podlaskich przedsiębiorstw biorących udział w Rankingu. W poprzedniej edycji Tooles zajął drugie miejsce.

– Znalezienie się po raz kolejny w rankingu Gazel Biznesu na tak wysokiej pozycji, to dla nas potwierdzenie, że podążamy w dobrym kierunku – mówi właściciel firmy, Krzysztof Waszkiewicz. – Uważam, że podstawową siłą Tooles są jej zaangażowani pracownicy. Od lat pracujemy w stałym składzie, który systematycznie poszerza się o kolejne osoby. Nasza załoga jest otwarta na nowe możliwości, jakie przynosi nam nieustannie zmieniający się rynek narzędzi oraz e-commerce. Druga Gazela to przede wszystkim zasługa ich starań skupionych wokół tego, aby oferować klientom coraz lepszą jakość.

W tym roku Tooles czekają spore zmiany. Firma planuje zmienić swoją siedzibę oraz powiększyć sklep stacjonarny do powierzchni 350 m kw.

Gazele Biznesu to wyróżnienie przyznawane najszybciej rozwijającym się firmom w naszym kraju. Znalezienie się w Rankingu uzależnione jest od wyników finansowych – zwiększających się obrotów oraz osiąganych zysków. Otrzymanie wyróżnienia potwierdza wiarygodność oraz dobrą kondycję przedsiębiorstwa. To właśnie dlatego Gazele Biznesu są jedną z najbardziej pożądanych, biznesowych nagród w Polsce. Zestawienie przygotowywane jest przez dziennik „Puls Biznesu”. Do tej pory odbyło się już 19 edycji.

Tegoroczne wyniki zostały opublikowane pod koniec grudnia 2018 roku, jednak uroczysta gala finałowa odbyła się 11 marca w Warszawie. Gazelę Biznesu dla firmy Tooles odebrał właściciel, Krzysztof Waszkiewicz.