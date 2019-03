Jak urządzić wnętrze w stylu loft?

Oryginalnie loftami nazywało się budynki przemysłowe, zaadaptowane na mieszkania. Ich charakterystycznymi cechami była duża przestrzeń, wysokie sufity, surowa cegła, beton oraz widoczne elementy instalacji sanitarnych.

Współcześnie styl industrialny z powodzeniem możemy wprowadzić do tradycyjnych mieszkań, a nawet do kawalerek czy pojedynczych pomieszczeń. Jeśli dysponujemy otwartymi powierzchniami, nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem naturalnego efektu. Jak samodzielnie stworzyć funkcjonalny loft? Poniżej kilka wskazówek.

Ściankom działowym mówimy (rozsądne) „nie”!

– Unikaj podziałów na przestrzeń kuchni, jadalni oraz salonu. Wnętrze w stylu loft to w zasadzie jedno, otwarte pomieszczenie. Jeśli konieczne już są ścianki działowe, to należy je wykończyć naturalnymi materiałami. Idealna będzie stara cegła, beton, drewno czy pustaki szklane – mówi Adam Jakubowski ze sklepu Arte Galeria z Centrum Handlowego Fasty.

Na początku warto zawsze sprawdzić, których ścianek możemy się pozbyć i jakie to będzie miało konsekwencje dla wyglądu całego domu lub mieszkania. Przy czym należy pamiętać, że nie jest to wymóg konieczny. Jeśli z jakiś powodów nie chcemy prowadzić prac wyburzeniowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić do poszczególnych pomieszczeń wyłącznie elementy stylu loftowego. Podstawową zasadą jest tu bowiem funkcjonalność – uważasz, że prowadzenie domu jest wygodniejsze przy zamkniętej kuchni? Śmiało, nie rezygnuj ze swoich upodobań. Industrial to przede wszystkim wolność i wygoda!

Drewno i metal

– Do stylu loftowego świetnie nadają się meble, które charakteryzuje surowość i prostota oraz chłodne, stonowane barwy. Najczęściej są to meble duże, solidne i bardzo funkcjonalne – tłumaczy Tomasz Pietrzycki ze sklepu Podlasiak z CH Fasty.

Wyposażenie w stylu industrialnym wykonane jest głównie z drewna oraz metalu. To dlatego głównym punktem pomieszczenia często nie jest kanapa, ale pokaźnej wielkości, drewniany stół na metalowych nogach, nad którym wisi stylizowana lampa.

– Cechą charakterystyczną mebli w stylu loft jest ich naturalizm i minimalizm formy, dlatego wytwarzane są wyłącznie z surowców naturalnych. Do tego dochodzą metalowe ramy oraz okucia „rodem ze starej fabryki” w postaci prętów, profili stalowych, siatki, designerskich zamków lub zawiasów – tłumaczy Adam Jakubowski i dodaje: – Wykończenie elementów stalowych lakierem bezbarwnym albo pomalowanie ich na kolor czarny, grafitowy lub biały, sprawią, że meble będą miały jeszcze bardziej indywidualny charakter.

Oświetlenie ma znaczenie

Lofty mogą kojarzyć się z ciemnymi przestrzeniami, ale warto wiedzieć, że światło jest ich nieodłącznym elementem. Koniecznie należy więc zadbać o odpowiedni dopływ promieni słonecznych i zrezygnować z firanek czy zasłon. Oprócz tego, charakteru naszej aranżacji dodadzą lampy.

– Oświetlenie w loftach gra pierwsze skrzypce. Najlepiej w tego typu pomieszczeniach wyglądają lampy wykonane z metalu, mosiądzu, aluminium lub betonu, wyposażone w metalowe klosze w kolorze czarnym. Idealnym dodatkiem jest także łańcuch, który nawiązuje do stylu postindustrialnych fabryk – podsumowuje Tomasz Pietrzycki.

Odkryj surowość ścian i kolor dodatków

Loftowe ściany kochają beton i cegłę, dlatego zawsze warto sprawdzić, czy pod warstwą tynku nie kryje się piękna, surowa powierzchnia. Jeśli nie dopisze nam szczęście, zawsze można skorzystać z materiałów dekoracyjnych, łatwo dostępnych w marketach budowlanych.

Jednak beton i cegła nie muszą zdominować całej przestrzeni. Wystarczy, że zagoszczą na jednej ścianie lub suficie. Pozostałe powierzchnie można pomalować na biało lub szaro.

Czy loft musi być całkowicie surowy? Zdecydowanie nie! Aranżację świetnie ocieplą nam kolorowe dodatki. Żółta, czerwona lub fioletowa kanapa, odważne poduszki, nietypowe krzesła czy kwiaty. Chłód czasami warto przełamać kontrastem, jednak należy to robić z umiarem. Industrial to minimalizm, dlatego jeden czy dwa odważniejsze elementy z pewnością wystarczą.

Nie chcesz robić dużego remontu?

A co w sytuacji, gdy nie chcemy drastycznie zmieniać wyglądu naszego domu, ale podoba nam się loft? Nic straconego. Obecnie w sklepach znajdziemy mnóstwo mebli i dodatków stylizowanych na styl industrialny, które odmienią nasze wnętrze. Czasami wystarczy nowy stolik do kawy, komoda czy loftowa lampa, by dodać pomieszczeniom nieco charakteru.