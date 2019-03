Spółka Glosel na pierwszym miejscu w województwie podlaskim w rankingu Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu to ranking publikowany przez dziennik „Puls Biznesu”. Jego celem jest wytypowanie najszybciej rozwijających się małych oraz średnich firm. Jasno określone kryteria, bezpłatny udział oraz decyzja podjęta nie przez jury, a na podstawie wyników finansowych firmy sprawia, że ranking jest wiarygodny.

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Aby go otrzymać, przedsiębiorstwa muszą przez trzy lata z rzędu zwiększać obroty oraz osiągać zysk.

Spółka Glosel w 2018 roku zadebiutowała w rankingu Gazel Biznesu, zajmując pierwsze miejsce w województwie podlaskim. Od 2015 roku firma zanotowała blisko 290% wzrost.

– Pierwszy raz w rankingu i od razu pierwsze miejsce. To dla nas wielka sprawa, naprawdę – mówią z entuzjazmem Agnieszka Stankiewicz-Kierus i Łukasz Kierus, właściciele spółki Glosel. – Znalezienie się w gronie Gazel Biznesu potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku. Oczywiście mamy świadomość, że nie jesteśmy idealni. W naszej działalności jest jeszcze dużo do poprawy, mamy co doskonalić. Stąpamy twardo po ziemi, myślimy nieszablonowo. Troska o klienta, mocna kadra pracownicza i stałe poszerzanie horyzontów – to są nasze priorytety.

Spółka Glosel jest właścicielem marki TaniaKsiazka.pl – jednej z największych i najlepiej ocenianych księgarni internetowych w Polsce. TaniaKsiazka.pl od lat zdobywa prestiżowe nagrody z branży e-commerce. W samym 2018 roku sklep otrzymał Laur Opineo, znalazł się na pierwszym miejscu w Rankingu Koszyk Roku, zdobył wyróżnienie w programie Konsumencki Lider Jakości oraz Złoty i Brązowy Laur Ceneo (w kategoriach: „Wybór użytkownika” oraz „Multimedia”).

Spółka posiada także trzy inne sklepy internetowe – Bee.pl – oferujący zdrową żywność, naturalne kosmetyki, zabawki i akcesoria dla dzieci, CzaryMary.pl – sklep ezoteryczny oraz FantastyczneSwiaty.pl – księgarnię z komiksami, grami i literaturą fantastyczną.

Gazele Biznesu są przyznawane w Polsce nieprzerwanie od 2000 roku. Do tej pory odbyło się 19 edycji rankingu. Pojawienie się w tym zestawieniu potwierdza nie tylko świetne wyniki finansowe, ale także wiarygodność przedsiębiorstwa.

Ranking Gazele Biznesu 2018 obejmował 90 firm z województwa podlaskiego. W ogólnopolskiej klasyfikacji Spółka Glosel zajęła 66. miejsce. Uroczysta gala podsumowująca odbyła się 11 marca w Warszawie. Wyróżnienie odebrali właściciele firmy, Łukasz Kierus i Agnieszka Stankiewcz-Kierus.