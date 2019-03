Konferencja Instytutu Edukacji Żywieniowej skierowana jest do dietetyków i żywieniowców, którzy chcą zdobywać aktualną wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, klinicznej oraz psychodietetyki. Uczestnicy, w zależności od pakietu, na jaki się zdecydują, będą mogli wziąć udział w sześciu wykładach, trzech warsztatach oraz trzech debatach eksperckich. Ich obecność zostanie potwierdzona specjalnymi certyfikatami.

– Zaprosiliśmy do współpracy cenione autorytety, m.in. prof. Małgorzatę Kozłowską-Wojciechowską oraz prof. Marka Naruszewicza, a także wielu innych specjalistów, którzy podzielą się ze słuchaczami swoim zawodowym doświadczeniem – mówi Marzena Lamont, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej. – Nasza konferencja jest wyjątkowa, ponieważ odbędzie się jednocześnie na dwóch salach wykładowych, a wszystkie wykłady i debaty zostaną nagrane. Debaty umożliwią wieloaspektowe spojrzenie na ważne zagadnienia. Co ważne, podczas ich trwania wypowiedzieć się będą mogli zarówno goście specjalni, jak i sami uczestnicy. Program wydarzenia wzbogaciliśmy ponadto o formułę dodatkowych warsztatów, opartych na studium przypadku. Konferencja w takiej formie to świetna arena do wymiany poglądów, a także szansa na głębsze zapoznanie się konkretnymi zagadnieniami.

Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy, w których łączna pula nagród od sponsorów wynosi 50 tysięcy złotych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Uniwersytet SWPS.

Instytut Edukacji Żywieniowej to organizacja, w skład której wchodzi zespół ekspertów z dziedziny dietetyki. Oferuje szkolenia online, a także ogólnopolskie konferencje naukowe, podczas których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z żywieniem.

Więcej szczegółów na temat konferencji Współczesne Wyzwania Dietetyka, a także informacje o dostępnych miejscach znajdują się na stronie: https://iez.edu.pl/konferencje/wspolczesne-wyzwania-dietetyka/