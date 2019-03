Kasę fiskalną możemy kupić na trzy sposoby – w punkcie stacjonarnym, w sklepach internetowych bądź na serwisach aukcyjnych. Jeśli zależy nam na całkowitej pewności, że urządzenie będzie nam służyło przez lata, do jego kupna trzeba podejść jak do nabywania nowego samochodu, komputera czy innego, podstawowego narzędzia pracy. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma fachowe doradztwo oraz bezpieczeństwo, jakie gwarantuje nam rozbudowany system opieki posprzedażowej. To właśnie z tego powodu punkt stacjonarny jest dla przedsiębiorcy najlepszą opcją.

Jak wybrać odpowiedni punkt sprzedaży?

– Przed podjęciem decyzji o zakupach w danym miejscu, należy sprawdzić rekomendacje i opinie, ale również kompetencje sprzedawców – mówi Paweł Gacuta, właściciel Białostockiego Centrum Kas Fiskalnych.

W jaki sposób to zrobić? Sklep oferujący urządzenia fiskalne powinien oferować nie tylko atrakcyjne ceny, ale także doradztwo oraz serwis. Przed zakupem kasy dobrze jest więc skonsultować się ze specjalistą, który pomoże nam dopasować typ urządzenia do profilu działalności.

Gdy dokonamy wyboru, warto upewnić się, że punkt oferuje nam także szkolenie z obsługi, programowanie oraz fiskalizację. Dobre sklepy wypełniają za podatnika również wszystkie niezbędne dokumenty oraz dostarczają je do urzędu skarbowego.

Na czym polega kompleksowa opieka posprzedażowa?

– Jednym z kluczowych elementów opieki posprzedażowej jest czas, w jakim serwisanci podejmują interwencję w przypadku jakichkolwiek usterek – mówi Paweł Gacuta.

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ podczas awarii firma nie może sprzedawać towarów i usług. Wiadomo więc, że w tym przypadku liczyć się będzie każda godzina. Bliskość serwisu działa na naszą korzyść. Serwisant ma wtedy możliwość stosunkowo szybko przyjechać do naszej firmy i naprawić usterkę na miejscu. Jeśli zamówimy kasę przez internet, każda naprawa może wiązać się z koniecznością zaprzestania pracy na kilka, a nawet kilkanaście dni.

– W ramach opieki posprzedażowej, firma która dba o klienta zapewnia pełne wsparcie techniczne: telefoniczne, poprzez zdalny pulpit lub poprzez kontakt osobisty – tłumaczy Paweł Gacuta i dodaje: – Ponadto pomaga w reprezentowaniu czy dopełnieniu ewentualnych formalności względem odpowiedniego urzędu skarbowego, przeprogramowuje pozycje towarowe czy usługowe, stawki VAT, nagłówki etc. Wszystko to nie powinno się wiązać z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Kasa z rynku wtórnego

Młodzi przedsiębiorcy często zastanawiają się nad zakupem używanej kasy fiskalnej. Warto jednak wiedzieć, że rynek praktycznie nie przewiduje takiej możliwości – jest to po prostu nieopłacalne. Ceny nowych kas zaczynają się od 815 zł netto, a przy nabyciu używanego urządzenia, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

– Na serwisach aukcyjnych możemy spotkać używane kasy w cenach od 300-500 zł. Niestety w takich urządzeniach należy wymienić pamięć fiskalną, a koszt tej usługi, w zależności od marki czy modelu, wynosi 700-1200 zł netto. Do tego dochodzi termin homologacji (wydawanej przez Główny Urząd Miar), po którego przekroczeniu nie można wymienić pamięci fiskalnej ani nadać nowego NIP-u.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc zakup nowej kasy, objętej profesjonalnym serwisem oraz rozbudowaną opieką posprzedażową. Tym bardziej że przedsiębiorca może ubiegać się w urzędzie skarbowym o zwrot poniesionych kosztów w kwocie nawet 700 zł. To duże ułatwienie dla młodych firm, które dopiero zaczynają swoją działalność.