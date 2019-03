Remigiusz Mróz – uzależniony od pisania

Remigiusz Mróz to nie tylko jeden z najbardziej poczytnych rodzimych pisarzy. To także tytan pracy. W samym 2018 roku wydał siedem nowych tytułów. Autor pisze thrillery, kryminały, powieści historyczne i sensacyjne, a nawet science-fiction oraz horrory. Jego najbardziej znane książki to seria o mecenas Joannie Chyłce (na jej podstawie powstał serial telewizyjny z Magdaleną Cielecką w roli głównej), cykl z Komisarzem Forstem oraz cykl „W kręgach władzy”. Autor wydał także serię kryminalną („Enklawa”, „Połów”, „Prom”) pod pseudonimem Ove Løgmansbø. Jej akcja rozgrywała się na Wyspach Owczych – miejscu, które słynie z najmniejszej liczby zbrodni na świecie.

– Aż sześć książek Remigiusza Mroza jest obecnie na naszej liście pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się tytułów – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik działu marketingu w księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl. – Każda nowa powieść tego autora od razu zyskuje niesamowitą popularność.

Zdaje się jednak, że sam pisarz ma tylu fanów, co przeciwników. Wielu krytykuje go bowiem za to, że szybkie tempo pracy odbija się na jakości jego książek. Czy słusznie? To już kwestia indywidualnych odczuć. Jedno jest pewne - jeśli ktoś jest fanem literatury popularnej, prędzej czy później trafi na powieści Remigiusza Mroza.

Katarzyna Bonda – królowa polskiego kryminału

Nie bez przyczyny o Katarzynie Bondzie mówi się, że jest królową polskiego kryminału. Prawa do jej książek zostały sprzedane do 13 krajów i zakupiły je największe wydawnictwa na świecie. Wszystkie tytuły znalazły się też na listach bestsellerów i rozeszły się w ponad dwóch milionach egzemplarzy!

Katarzyna Bonda jest autorką dwóch niezwykle popularnych serii – o Hubercie Meyerze („Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”) oraz profilerce Saszy Załuskiej („Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”, „Czerwony pająk”). Autorka przełamuje schematy nie tylko w literaturze. Jako pierwsza pisarka pojawiła się na billboardach reklamujących jej powieści, a po każdym wydanym kryminale rusza w ogólnopolską trasę na spotkania z czytelnikami.

Olga Tokarczuk – skazana na międzynarodowy sukces

Olga Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką, która zdobyła jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich świata – Man Booker International Prize. W 2018 roku jury doceniło angielski przekład jej książki „Bieguni”, za którą dziesięć lat wcześniej dostała także najważniejszą polską Nagrodę Literacką Nike. W zeszłym roku doszła również do finału National Book Award, była nominowana do francuskiej nagrody Prix Femina oraz tzw. Alternatywnego Nobla - The New Prize in Literature. Na początku 2019 znalazła się w gronie dziesięciu autorów nominowanych do międzynarodowej nagrody EBRD Literature Prize 2019.

W poprzednich latach autorkę także spotkały liczne wyróżnienia. W 2015 roku po raz drugi przyznano jej Nike, tym razem za „Księgi Jakubowe”. Na podstawie jej wcześniejszej książki „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Agnieszka Holland wyreżyserowała film „Pokot”, który został z kolei nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Twórczość Olgi Tokarczuk jest więc skazana na światowy sukces. Opowieści autorki łączą w sobie cechy literatury popularnej z głębszym, filozoficznym przesłaniem. Jej najnowsza, wydana w 2018 roku książka, nosi tytuł „Opowiadania bizarne”. Zawarte w niej historie pokazują nam, że rzeczywistość, która nas otacza jest przepełniona dziwnością, a współczesny świat staje się coraz trudniejszy do zrozumienia.

Jakub Żulczyk – o nim będzie jeszcze głośno!

Jakub Żulczyk szerszej publiczności, również tej nieczytającej, zaprezentował się ostatnio jako zdolny scenarzysta serialowy. „Ślepnąc od świateł” to serial wyprodukowany przez HBO, dzięki któremu książka autora o tym samym tytule (wyd. 2014) ponownie trafiła na listy bestsellerów.

– Mimo że wszystkie odcinki serialu zostały już wyemitowane, to „Ślepnąc od świateł” dalej pozostaje jedną z chętniej kupowanych książek w naszej księgarni – mówi Paweł Mieczkowski.

„Ślepnąc od świateł” opowiada o dilerze kokainy, który obsługuje śmietankę towarzyską i biznesową Warszawy. Autor w przejmujący sposób portretuje naszą współczesność i brutalny świat ludzi pragnących choć na chwilę ukoić swój ból istnienia.

W 2014 roku Jakub Żulczyk był nominowany do Paszportu Polityki, a w 2018 został laureatem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii proza za swoją ostatnią powieść „Wzgórze psów”.

Anita Głowińska – kochana przez dzieci pisarka i ilustratorka

Rodzice kilkulatków z pewnością znają tę autorkę. Anita Głowińska to prawdziwe odkrycie literatury dla dzieci ostatnich lat. Jej seria o rezolutnej kotce Kici Koci oraz jej braciszku Nunusiu podbiła serca polskich maluchów.

Książeczki są niezwykle proste w przekazie – opowiadają o codziennych czynnościach i różnych emocjach, a tekst uzupełniają przyjazne ilustracje. Co ciekawe, wielu dorosłych nie rozumie fenomenu Kici Koci, książki spotykają się więc czasem z krytyką. Czy uzasadnioną? Trudno ocenić. Jednak to nie zmienia faktu, że dzieci kochają Kicię Kocię, a seria znalazła się nawet na Złotej Liście książek polecanych przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom.

Kto jeszcze?

Na osobną uwagę zasługują także książki, które nie wyszły spod pióra zawodowych pisarzy. W ostatnich miesiącach rynek podbiły: „A ja żem jej powiedziała…” Katarzyny Nosowskiej, „Nieautoryzowana autobiografia” Kuby Wojewódzkiego czy seria erotyczna („365 dni” oraz „Ten dzień”) Blanki Lipińskiej. W dwa tygodnie po premierze na liście bestsellerów księgarni TaniaKsiazka.pl znalazł się także kontrowersyjny tytuł „Psy Prewencji” Norberta Grzegorza Kościeszy - byłego funkcjonariusza, który opisał swoje doświadczenia związane z pracą w policji.

Natomiast wśród książek dla dzieci dużą popularnością cieszy się logopedyczna seria “Pucio” autorstwa Moniki Galewskiej-Kustry oraz ilustratorki Joanny Kłos.

Listy bestsellerów zmieniają się z dnia na dzień, dlatego warto na bieżąco śledzić pojawiające się nowości.