Języka obcego nauczymy się w każdym wieku

Nasze mózgi są zaprogramowane do tego, aby się uczyć. Prawdą jest, że przyswajanie języka najlepiej wychodzi nam we wczesnym dzieciństwie, szczególnie jeśli chodzi o wymowę oraz akcent. Jednak mózg człowieka pozostaje plastyczny przez całe życie. W praktyce oznacza to, że nawet osoby w podeszłym wieku są w stanie opanować nowy język.

W przypadku dorosłych na skuteczność nauki ma wpływ wiele czynników – dotychczasowe doświadczenia związane z nauką, kondycja intelektualna czy poziom motywacji. Istotną rolę odgrywa także metoda nauczania.

– Osoby dorosłe dokonują dokładnej analizy, często chcą poznać reguły gramatyczne i dążą do perfekcji – mówi mgr Aneta Szklanko, metodyk ze Szkoły ABC Online oraz Szkoły Języków Obcych ABC. – Nierzadko boją się popełnić błąd, dlatego mówią dopiero, gdy są faktycznie pewne swojej wiedzy. Zwykle okazuje się jednak, że uczą się równie szybko, co dzieci.

Dorosłym przyświeca cel

Dorośli zwykle rozpoczynają naukę języka obcego z konkretnego powodu. Chcą podnieść swoje kwalifikacje, liczą na awans czy zagraniczną posadę. Niektórzy pragną dogadać się podczas wakacji czy po prostu spędzić wolny czas na tej formie aktywności intelektualnej. W każdym przypadku jasno określony cel motywuje do działania i sprawia, że nauka staje się efektywniejsza.

Dlatego, jeśli w szkole mieliśmy trudności z nauką języka obcego, nie znaczy to, że w dorosłym życiu jesteśmy w tej dziedzinie skazani na porażkę. Być może zabrakło nam wtedy silnej motywacji wewnętrznej, która jest podstawą w skutecznym nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Ważna jest metoda

Kolejnym składnikiem sukcesu w opanowywaniu języka obcego jest odpowiednia metoda. W przypadku małych dzieci świetnie sprawdzają się zabawa, piosenki oraz ruch, który dodatkowo stymuluje mózg i usprawnia procesy zapamiętywania.

U osób dorosłych jest podobnie – aby się uczyć, potrzebujemy angażujących zadań. To dlatego najlepsze efekty przynoszą konwersacje z lektorem oraz ćwiczenia oparte na autentycznych materiałach – książkach, filmach czy artykułach.

– Dorośli chcą być jak najbliżej rzeczywistości, lubią też konteksty, które pozwalają im posługiwać się obcym językiem w konkretnych sytuacjach, na przykład podczas rozmowy o pracę czy zamawiania obiadu w hotelowej restauracji – zwraca uwagę Aneta Szklanko.

Gdzie się uczyć?

Nauka języka obcego wymaga czasu, a to bywa najsłabszym punktem w całym procesie. Niełatwo jest bowiem pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne z regularnym uczęszczaniem na zajęcia. Wygodnym rozwiązaniem są w tym kontekście kursy językowe online.

Lektoraty internetowe odbywają się na specjalnej platformie edukacyjnej, która pozwala połączyć się na żywo z nauczycielem. Taka forma umożliwia prowadzenie konwersacji, uzupełnienie zadań, korzystanie z aplikacji, przesyłanie filmów czy innych materiałów.

– To bardzo ważne, aby wybrać kurs, w którym będziemy się uczyć pod okiem lektora. Praca z nauczycielem czy native speakerem przynosi zdecydowanie najlepsze rezultaty – mówi Aneta Szklanko.

Nauka przez internet ma także wiele innych korzyści. Pozwala zaoszczędzić czas związany z dojazdami, a także daje nam dużą elastyczność w kwestii doboru odpowiednich godzin. Dzięki kursom online możemy uczyć się z dowolnego miejsca, na przykład z domu, oraz dopasowywać zajęcia do swojego grafiku. Co ważne, platformy edukacyjne są z reguły proste w użytkowaniu, dlatego wystarczy nam podstawowa znajomość obsługi komputera.

– Dorosłym zawsze radzimy, aby wybrali kurs dostosowany do ich potrzeb. Warto skonsultować się z lektorem, który pomoże nam dobrać odpowiedni zakres materiału. Dobrze, gdy szkoły oferują darmowe lekcje próbne. Dzięki nim możemy szybko zorientować się, czy taka forma nauki będzie nam odpowiadać – podsumowuje ekspertka.

