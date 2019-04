Od dziewięciu lat na białostockich drogach

– Zawieziemy dziecko do szkoły, dostarczymy przesyłkę, zrealizujemy zakupy na telefon i co ważne, przewozimy zwierzęta. Dodatkowo angażujemy się w wiele akcji charytatywnych, współpracujemy ze szkołą katolicką, uczestniczymy w zbiórkach do puszek na szczytne cele – mówi Jacek Dąbrowski, prezes korporacji.



Cooltura Taxi to korporacja, która jako jedyna w regionie i jedna z nielicznych w kraju szkoli swoich kierowców z udzielania pierwszej pomocy medycznej.



– Taksówkarz musi wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wypadki drogowe. Przez całą dobę jesteśmy do dyspozycji mieszkańców, widzimy rozmaite sytuacje i musimy umieć prawidłowo zareagować – mówi Radosław Gołębiewski, wiceprezes Cooltura Taxi.



Do tej pory profesjonalny kurs, przeprowadzony przez ratowników medycznych, przeszło ponad dwudziestu taksówkarzy. Każdy taksówkarz, który został przeszkolony w wojewódzkiej stacji pogotowia, oprócz certyfikatu otrzymał też naklejkę informacyjną z napisem „Kierowca udzielający pierwszej pomocy”. Niebawem do ich grona dołączą kolejni kierowcy Cooltura Taxi.



30 tysięcy kilometrów miesięcznie, blisko 200 aut wysokiej klasy, w tym 20 pojazdów hybrydowych, 25 postojów w mieście – to efekt dziewięcioletniej obecności na białostockim rynku. Cooltura Taxi to korporacja zrzeszająca doświadczonych i profesjonalnych kierowców. Każdy z nich ma co najmniej 10 - letnie doświadczenie.



- Naszym priorytetem jest oferowanie usług na możliwie najwyższym poziomie, przy zachowaniu atrakcyjnych cen i satysfakcji pasażera. Przywiązujemy dużą uwagę do tego, by nasze auta były zadbane i czyste, większość z nich jest wyposażona w klimatyzację – mówi Jacek Dąbrowski.



Dodatkowo w każdej taksówce klienci mają do dyspozycji terminale płatnicze oraz możliwość zainstalowania aplikacji, służącej do zamawiania taksówki.



1 kwietnia, w dzień urodzin korporacji można było trafić na 9 gratisowych kursów o wartości 15 zł każdy, o różnych porach dnia. O takim kursie klient dowiedział się przy zamawianiu taksówki.