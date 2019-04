Drogowskazy Kariery ze wsparciem podlaskiej Krynki

Już po raz szósty białostoccy studenci biorą udział w tym projekcie, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia.



- Na terenie Białegostoku firmy zorganizują liczne debaty, warsztaty, szkolenia i case studies. Wszystkie wydarzenia będą prowadzone przez profesjonalistów w swojej dziedzinie, czyli przez pracowników firm biorących udział w Drogowskazach Kariery – mówi Łukasz Żyłkowski koordynator projektu Drogowskazy Kariery 2019 w Białymstoku i dodaje, że tematyka szkoleń jest dostosowana do potrzeb samych zainteresowanych, czyli studentów. Pozwala to mieć pewność, że organizowane wydarzenie będzie cieszyło się dużą popularnością.



Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych. Drogowskazy Kariery zwiększają konkurencyjność studentów polskich uczelni na rynku pracy.



- Krynka zawsze chętnie wspiera ciekawe inicjatywy i angażuje się w przedsięwzięcia nie tylko kulturalne czy społeczne ale też edukacyjne. Chcemy być blisko wydarzeń, które są nie tylko interesujące ale też ważne i pożyteczne – mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.