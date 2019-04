Cateromarket.pl wprowadził usługę zamawiania diet pudełkowych online

Do tej pory serwis Cateromarket.pl umożliwiał porównywanie ofert cateringów dietetycznych z blisko 500 miast Polski. Teraz klienci wybiorą dietę skrojoną do ich potrzeb i zamówią ją w jednym miejscu – bez konieczności wchodzenia na stronę dostawcy i dokonywania tradycyjnych przelewów, które były zmorą w branży.

– Wprowadzenie tej usługi to duży krok naprzód dla całej branży – mówi Łukasz Sot, współwłaściciel marki Cateromarket.pl. – Główną bolączką rynku był brak możliwości – poza największymi graczami – dokonania zakupu diet online. Teraz Cateromarket.pl pośredniczy w transakcjach. Klienci w prosty sposób dobierają sobie catering, a następnie przez PayU regulują rachunek. Ich opłacone zamówienie trafia bezpośrednio do konkretnej firmy cateringowej, która zajmuje się jego realizacją.

Jak to przebiega w praktyce? Na początku użytkownik wpisuje w wbudowanej na stronie, inteligentnej wyszukiwarce miasto lub nazwę firmy. Następnie ma możliwość porównania diet i cen – na tym etapie może sprawdzić opinie innych klientów, przeczytać opisy poszczególnych jadłospisów czy przejrzeć profil dostawcy. W kolejnym kroku wybiera odpowiednią dietę, ustala jej kaloryczność oraz okres, w którym chce otrzymywać dania. Na koniec podaje swoje dane i opłaca zamówienie.

– Zależało nam na stworzeniu serwisu, który byłby intuicyjny w obsłudze. Zamówienie diety pudełkowej powinno być szybkie, proste i niczym nie różnić się od zamawiania zwykłych dań z dostawą do domu. Szanujemy czas naszych użytkowników, którzy nie bez przyczyny decydują się na wygodną usługę cateringu dietetycznego – tłumaczy Łukasz Sot.

Jak wynika z obserwacji ekspertów serwisu Cateromarket.pl, u dużej części klientów to właśnie oszczędność czasu jest głównym powodem, dla którego regularnie korzystają z diet pudełkowych. Pracujemy coraz więcej i często nie mamy głowy do przygotowywania zdrowych posiłków – to dlatego popularność zdrowych cateringów rośnie w Polsce w niezwykle szybkim tempie.

– Cateringi dietetyczne to faktyczna potrzeba i znak naszych czasów. Korzystanie z usług tego typu firm to jak zatrudnienie osobistego dietetyka i kucharza, którzy codziennie dbają, abyśmy jedli zdrowo, regularnie, różnorodnie i bez zbędnego wysiłku. Okres, w którym na dietę pudełkową mogli sobie pozwolić jedynie ludzie zamożni, dawno minął. Dzisiaj – ze względu na systematycznie rosnące zarobki – jest ona w zasięgu coraz szerszego grona odbiorców – podsumowuje Łukasz Sot.