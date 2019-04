Agnieszka Popławska w gronie najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie

Oprócz niezależnych doradców i brokerów na doroczne kongresy MDRT przyjeżdżają agenci reprezentujący aż ponad 600 ubezpieczalni z całego świata. Fuzje i przejęcia będące domeną ostatnich 5 lat z pewnością zmniejszyły tę liczbę, ale nie zmniejszyły zainteresowania imprezą – w ubiegłym roku do Toronto w Kanadzie przyjechało ponad 7 tysięcy uczestników. Podobnie było dwa lata temu w Denver w USA. Zrozumiałe, że największą grupę stanowią Amerykanie i Kanadyjczycy. W pierwszej 10-ce najliczniejszych reprezentacji jest jeszcze Meksyk, ale poza tym dominuje Azja, a szczególnie przedstawiciele Singapuru, Malezji, Korei Południowej, Indii, Japonii i Tajwanu.

W tym roku do tego grona dołączyła Agnieszka Popławska, ekspert ubezpieczeniowy. To właśnie ona okazała się najlepszą spośród 1000 konsultantów marki Prudential, z którą współpracuje od wielu lat.

- Członkowie, którzy kwalifikują się do MDRT, są zazwyczaj postrzegani jako najlepsi w dziedzinie ubezpieczeń na życie i usług finansowych. Dlatego jest mi szalenie miło, że mogłam znaleźć się w tak zacnym gronie – mówi Agnieszka Popławska.

Zasady uzyskania członkostwa w MDRT są dwutorowe – kwalifikuje się z odpowiednią wagą składki uzyskane w danym roku lub po prostu zarobioną prowizję. Jej wysokość minimalna jest inna w różnych krajach, dostosowana do poziomu zamożności społeczeństwa. W dużym uproszczeniu można założyć, że aby dostać się do klubu MDRT trzeba zebrać w ciągu roku składki rzędu 100-200 tysięcy dolarów. MDRT jest więc międzynarodową, niezależną organizacją skupiającą ponad 35 tys. najlepszych specjalistów w zakresie ubezpieczeń na życie i długoterminowych oszczędności. To mniej niż 1% spośród wszystkich agentów ubezpieczeniowych - prawdziwa elita.



- Każdy indywidualny doradca finansowy jest monitorowany przez MDRT. Ogromny nacisk w stowarzyszeniu kładzie się na kodeks etyczny i podejście do klientów. Staram się zrozumieć z czym borykają się moi klienci, jakie mają problemy. Jestem od tego, aby pomóc je rozwiązać tak, by każdy był w pełni zadowolony. Bardzo często pojawiam się w najtrudniejszych chwilach życia moich klientów, pomagam im przebrnąć przez wszystkie skomplikowane procedury i rozpocząć kolejny etap w życiu – mówi Agnieszka Popławska i zapewnia, że zrobi wszystko, by w kolejnych latach utrzymać się w gronie najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie